کلیه پیش فروش های ملکی باید در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک ثبت شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا رمضانی، ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران، با تاکید بر این که سردفتران اسناد رسمی مکلفند پس از امضای قرارداد پیش فروش نسبت به درج معامله در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام کنند، افزود: افرادی که قصد خرید ساختمان های پیش فروش دارند، قبل از انعقاد قرارداد نسبت به احراز هویت فروشنده و استعلام آخرین وضعیت مالکیت پلاک ثبتی مورد معامله اقدام کنند.

وی افزود: مشاورین املاک نمی توانند راساً اقدام به تنظیم قرار داد پیش فروش کنند.

وی ادامه داد: به منظور پیشگیری از وقوع جرائمی مانند کلاهبرداری یا انتقال مال غیر و معامله معارض، مشاورین املاک باید بعد از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین را برای تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند.

رمضانی اظهار کرد: مشاورین املاک متخلف نیز در صورت تخلف با توجه به تعداد تکرار تخلف به یک تا دو سال حبس و یا ابطال پروانه کسب ، محکوم می شوند.

وی تاکید کرد: پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی جرم تلقی می شود و مجازات متخلف بر اساس قانون حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال در یافتی است.