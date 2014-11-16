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۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۳:۴۲

فیروزیان:

۱۵۰ میلیارد ریال برای بازسازی اتوبوس های شهری تبریز هزینه شده است

۱۵۰ میلیارد ریال برای بازسازی اتوبوس های شهری تبریز هزینه شده است

تبریز- خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت واحد تبریز و حومه از هزینه ۱۵۰ میلیارد ریالی برای بازسازی اتوبوس های شهری تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شمس الله فیروزیان ظهر یکشنبه در نشست مشترک با مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اظهار داشت: موضوع حفظ محیط زیست یک وظیفه همگانی است و هزینه در جهت کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط زیست یک سرمایه گذاری مطمئن برای آینده خود و فرزندانمان است.

وی افزود: در سال جاری ۱۱۶ دستگاه اتوبوس به صورت کامل بازسازی شده و در روزهای آتی وارد ناوگان اتوبوسرانی خواهد شد که این امر در راستای جلوگیری از ایجاد آلودگی های محیط زیستی انجام شده است.

فیروزیان ادامه داد: جهت بازسازی این تعداد اتوبوس در حدود ۱۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی ظرفیت و حجم قابل توجه جابجایی مسافر در ناوگان اتوبوسرانی را یک فرصت طلایی در بحث آموزش شهروندی عنوان کرد و گفت: شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه آمادگی لازم برای همکاری در اجرای طرح های ترویج فرهنگ زیست محیطی را دارد.

کد مطلب 2422134

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