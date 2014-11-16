بازدید از ۳۹ هزار طرح خودکفایی در لرستان/ ۱۰۰۰طرح اشتغالزا اجرایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی اله منتظری در این رابطه گفت: بازدید از طرح های اجرا شده توسط مددجویان، یکی از اقدامات موثر کمیته امداد است که به واسطه این امر پایداری مشاغل ایجاد شده بیشتر و از رکود طرح ها جلوگیری می شود.

وی با بیان اینکه در این راستا از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد ۳۹ هزار و ۳۶ طرح توسط ناظرین این نهاد مورد بازدید قرار گرفته است، عنوان کرد: در این راستا تعداد ۳۷ ناظر با کمیته امداد این استان همکاری می کنند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان با اشاره به اینکه طرح های مورد بازدید شامل طرح های کشاورزی، دامپروری، شیلات و صنایع دستی هستند، گفت: نظارت بر این طرح ها قبل و در حین اجرای طرح صورت می گیرد.

منتظری گفت: كميته امداد پس از پرداخت تسهيلات به مددجويان، برای پایداری و ثبات طرح های اجرا شده ناظرين را به منظور بازديد فني به محل اجرای طرح اعزام مي کند تا راهنمايي هاي لازم را به مددجویان ارائه و از رکود این طرح ها جلوگیری کنند.

ایجاد هزار طرح اشتغال زایی در استان لرستان

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان همچنین از اجرایی شدن بیش از هزار طرح اشتغال زایی از ابتدای سال جاری در این استان خبر داد.

منتظری گفت: یکی از مهم ترین اقدامات کمیته امداد کمک به اقتصاد خانواده ها از طریق ایجاد اشتغال برای مددجویان است.

وی با بیان اینکه از ابتدی سال جاری تا کنون تعداد هزار و ۴۵۵ طرح اشتغالزایی اجرا شده است، گفت: برای اجرایی شدن این تعداد طرح مبلغ ۱۲۶ میلیارد و ۱۹۴ میلیون ریال هزینه شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان لرستان در ادامه سخنان خود افزود: بهترين روش براي مهار بيكاري توسعه فعاليتهاي اقتصادي از طریق مددجویان است و كميته امداد امام خميني(ره) می کوشد تا از این طریق مددجویان را به مرز خود كفایی برساند.

منتظری گفت: این تعداد طرح شامل ۷۳۴ طرح دامپروری، ۶۶۶ طرح خدماتی، ۲۹ طرح صنایع دستی، ۲۶ طرح کشاورزی و باغداری بوده است.

وی عنوان کرد: پرداخت تسهیلات اشتغال زایی از سوی کمیته امداد شامل تسهیلات کارانگیزی، توان‌افزایی و خودکفایی است و این تسهیلات به صورت قرض‌الحسنه به مددجویان پرداخت می‌شود.