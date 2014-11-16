دولت با شتاب بیشتری مشکل پتروشیمی گلستان را برطرف کند

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی امامی، ظهر یکشنبه در جمع کارآفرینان برتر استان گلستان افزود: طرح پتروشیمی گلستان چندین هزار شغل در استان ایجاد می کند، از دولت می خواهیم با تلاش و سرعت بیشتری سرمایه ‎گذاری این پروژه را به سرانجام برساند و آن را جزو اولویت های خود در گلستان بداند.

وی افزود: ظرفیت های پتروشیمی گلستان در زمان بهره برداری قابل توجه است و سازمان فنی و حرفه ای در زمینه استعدادیابی علاقه مندان به کار در پتروشیمی وارد شود و آموزش های تخصصی را به افراد مستعد ارابه کند تا آن اشتغال بومی صورت گیرد.

وی با یادآوری آخرین وضعیت پتروشیمی استان گلستان گفت: بخش های مربوط به فعالیت های ارزی این پروژه به پایان رسیده است و اکنون منتظر امضای بانک ملی ایران به عنوان بانک عامل برای دریافت تسهیلات صندوق توسعه ملی هستیم.

به گفته امامی، تا یک ماه دیگر عملیات اجرایی ساختمان و فوندانسیون های دستگاه های این پروژه به پایان می رسد و دیگر مشکلی در این بخش وجود نخواهد داشت.

وی با یادآورس سفر رییس جمهوری به استان گلستان در آینده نزدیک اظهار داشت: همه مردم استان امیدوارند که در جریان این سفر پتروشیمی گلستان به سرانجام برسد و با پرداخت وام ارزی و سرمایه گذاری ریالی آن وارد مرحله خرید و نصب ماشین آلات شویم.