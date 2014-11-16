به گزارش خبرنگار مهر، آندرانیک تیموریان که طی سالهای حضورش در استقلال همواره با مشکلات مالی و گرفتن مطالباتش مواجه بوده است، به خاطر پرداخت نشدن مالیاتش در فهرست ممنوع الخروج ها قرار گرفته و به نظر می رسد در صورتیکه این مشکل حل نشود، وی یکی از غایبان تیم ملی در اردوی آفریقای جنوبی خواهد بود.

این مشکل در شرایطی برای تیموریان بوجود آمده که مهرداد پولادی دیگر بازیکن مورد علاقه کی روش به خاطر مشکلات سربازی نمی تواند تیم ملی را همراهی کند. البته فدراسیون فوتبال در تلاش است تا هر چه سریعتر مشکل مالیاتی این بازیکن را حل کند اما هنوز اتفاق مثبتی رخ نداده است.

سرژیک تیموریان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این مطلب در این مورد گفت: حدود بیست روز پیش نامه‌ای از اداره مالیات به دستمان رسید که در آن اعلام شده بود باید مالیات را پرداخت کنیم. با توجه به قرار داد آندو با استقلال ما هم این نکته را به باشگاه گفتیم اما هنوز خبری نشده است. تیموریان هم قرارداد امسال را طلب دارد و هم مالیات پارسال را. اما هیچکدام تا این لحظه پرداخت نشده است.