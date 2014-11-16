تامین سرمایه در گردش مهمترین دغدغه تولیدکنندگان مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی موسوی پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از شهرک صنعتی گلوگاه از تخصیص سرمایه در گردش ۲۵ میلیارد ریالی از سوی بانك ملی، به واحدهای تولیدی ناحیه صنعتی گلوگاه خبر داد و گفت: تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی موجب ارتقاء ظرفیتها و ایجاد اشتغال می شود.

مدیرعامل شرکت شهرکهـای صنعتی مازندران با بیان اینکه، سرمایه در گردش مهمترین دغدغه تولید كنندگان است گفت: در جلسه بررسی مشكلات اقتصادی شهرستان گلوگاه مصوب گردید كه بانك ملی مبلغ ۲۵ میلیارد ریال سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی مستقر در ناحیه صنعتی گلوگاه اختصاص دهد.

مدیرعامل شرکت شهرکهـای صنعتی مازندران تصریح كرد: با در اختیار گرفتن تسهیلات سرمایه در گردش توسط واحدهای تولیدی و صنعتی، علاوه بر افزایش تولید، شاهد رشد و افزایش محصولات در بازارهای داخلی و ایجاد اشتغال پایدار و پویایی اقتصادی در منطقه خواهیم بود.

وی بیان داشت: همچنین، در این جلسه مقرر شد بانك ملی مبلغ ۱۰ میلیـارد ریال بابت خرید ماشین آلات طرحهای صنعتی در اختیار سرمایه گذاران بخش تولید ناحیه صنعتی گلوگاه قرار دهد.

۳۸ شهرک و ناحیه صنعتی در مازندران فعالیت دارد.