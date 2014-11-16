به گزارش خبرگزاری مهر، نشست دهم از پیش نشستهای همایش ملی حکیم طهران (نکوداشت مقام علمی آقاعلی مدرس زنوزی(حکیم مؤسس) با عنوان آقاعلی مدرس؛ آغازگر فلسفه تطبیقی در دانشگاه شیراز برگزار می شود.

این نشست با سخنرانی دکتر غلامعلی حدادعادل، حجت الاسلام والمسلمین دکتر قاسم کاکایی و حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا پور، سه شنبه 27 آبان ماه از ساعت 9 تا 12 برپاست.

این مراسم در دانشگاه شیراز، پردیس ارم، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، تالار علامه جعفری برگزار می شود و حضور علاقه مندان در این نشست آزاد است.

یادآور می شود، به همت مجمع عالی حکمت اسلامی، همایش ملی حکیم طهران؛ نکوداشت مقام علمی آقاعلی مدرس زنوزی (حکیم مؤسس) برگزار می شود، علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به لینک http://hakim-tehran.com/ مراجعه کنند.