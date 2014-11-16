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۲۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۴۷

جدول قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز در روز یکشنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز یکشنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز یکشنبه در بازار 914 هزارتومان، نیم سکه 461 هزار تومان، ربع سکه 265 هزار تومان و سکه گرمی 170 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 93 هزار و 600 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی (روز گذشته) 1189 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3247 تومان، هر یورو را 4088 تومان، هر پوند را 5127 تومان و هر درهم امارات را 889 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در یکشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید914000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم914000
نیم سکه461000
ربع سکه265000
گرمی170000
هر گرم طلای 18 عیار93600
نوع ارز 
دلار3247
یورو4088
پوند5127
درهم889
کد مطلب 2422147

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