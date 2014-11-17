امیر احمد قزوینی نویسنده و کارگردان نمایش «آب، آینه و اثر پیگمالیون» درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: این نمایش بر اساس خط اصلی اسطوره «پیگمالیون» نوشته شده است. طبق این اسطوره پیگمالیون مجسمه سازی قبرسی بوده که بعد از ساخت مجسمه یک زن، شیفته اثر خود شد آنقدر که او را همانند یک معشوقه می پرستید. سرانجام، مجسمه بی جان، تحت تأثیر عشق پیگمالیون زنده شد و آن دو با یکدیگر ازدواج کردند.

وی ادامه داد: در نگارش این نمایشنامه نیز خط اصلی قصه یعنی هنرمندی که از عشق و زن‌ها دوری می کند و عاشق یکی از مجسمه هایش می‌شود، حفظ شده است اما لابه‌لای روایت این اسطوره ما قصه‌ای معاصر و در فضای ایران امروز را هم روایت می کنیم. نام بازیگران در این نمایش همان نام اصلی شان است و در اجرا هم تلاش کرده ایم که فاصله بین زندگی بازیگران و نقش‌هایشان کم شود.

این کارگردان جوان تئاتر یادآور شد: در طول یکی دوسالی که از تولید این اثر می گذرد با کم کردن شکاف بین زندگی واقعی بازیگران و نقش‌هایی که روی صحنه ایفا می کنند، تلاش کردیم به جزئیات واقعی نقش نزدیکتر شویم اما در عین حال تمهیداتی نیز اندیشیدیم تا فاصله گذاری بین نمایش و مخاطب ایجاد شود تا آنها بهتر بتوانند به مفهوم نمایش بیندیشند. در فاصله بین تعویض صحنه ها نوشته هایی علمی درباره آب، آینه و اثر پیگمالیون روی پرده نقش می بندد و دیالوگ هایی پخش می شود که در صحنه های بعدی نمایش همین دیالوگ ها را بین دو بازیگر کار به زبان ترکی می شنویم.

قزوینی با اشاره به اینکه با این تمهیدات تلاش کرده از ارائه یک ملودرام صرف فاصله بگیرد، گفت: قصد نداشتم نمایش به شیوه کاملا رئالیستی به صحنه برود بلکه با فاصله گذاری هایی که در کار طراحی کردیم مخاطب از فضای کلی اثر فاصله می گیرد و بیشتر با نمایش همذات پنداری می کند.

وی در پایان صحبت‌هایش بیان کرد: نمایش ««آب، آینه و اثر پیگمالیون» در شانزدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی نامزد دریافت بهترین کارگردانی و بازیگری زن شده و تقدیر نویسندگی و تندیس بهترین پوستر را از آن خود کرد بود. این نمایش همچنین به عنوان نمایش برگزیده هفته تئاتر دانشگاه هنر انتخاب شده است. قبل از اجرای این نمایش در شانزدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی رضا گوران چند جلسه سر تمرین ها حاضر شد و مشاوره های خوبی به ما داد اما متاسفانه در اجرای عمومی به دلیل مشغله کاری نتوانست ما را همراهی کند.

آیدین بهاری، دنا تارفی و پوریا بشری مقدم بازیگران این نمایش هستند.

سایر عومل نمایش «آب، آینه و اثر پیگمالیون» عبارتند از آیدین بهاری و محمد کریم پور دستیار کارگردان ، امیر احمد قزوینی طراح صحنه و لباس، بیتا عسگری، پرستو برمخ طراح پوستر و بروشور، الهام طاهری پور عکاس، الهه حاجی زاده مشاور رسانه، محمد رضا محمودی مدیرصحنه و رضا مهرانفر ساخت تیزر.

«آب، آینه و اثر پیگمالیون» تا 7 آذر هر روز ساعت 18.45 در خانه هنرمندان، سالن استاد انتظامی اجرا می شود.