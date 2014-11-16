نشت گاز از لوله کشی خانه های استان ۲ و نیم درصد بیش از میانگین کشوری/ استفاده از سوخت مازوت در کارخانجات سیمان

به گزارش خبرنگار مهر، سعید مومنی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالات خبرنگاران اظهار داشت: نشت از شیلنگ گاز نیز در اصفهان آماری بالاتر از متوسط کشوری را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه نشت گاز به دلیل استفاده از وسایل غیر استاندارد آمار ۱۰ درصدی را در اصفهان به خود اختصاص داده است، گفت: عدم نصب دودکش سهم ۴۰ درصدی از مرگ و میرها را در بر اثر خفگی از آن خود کرده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان اعلام کرد: ۲۶.۶ درصد از گازگرفتگی ها و خفگی بر اثر نشت گاز در اصفهان به دلیل این است که دودکش خوب جای نیفتاده است.

وی اضافه کرد: در ۱۲.۳ درصد موارد هم کلاهک سر دودکش نصب نشده است و سبب مرگ و میر افراد بر اثر نشت گاز شده است.

مومنی با اشاره به تفاوت های نرخ گاز در فصول مختلف سال و بر پایه ۴ اقلیم تعریف شده در اصفهان خاطرنشان کرد: قیمت های گاز رسانی در این اقلیم ها و نسبت به اینکه در فصل سرد یا گرم قرار داریم و یا اینکه جزو مناطق محروم یا مرفه هستیم، متفاوت است.

وی با بیان اینکه از هفت کارخانه سیمان که در استان اصفهان وجود دارد، تنها یک کارخانه از گاز استفاده می کند، ادامه داد: شش کارخانه سیمان از سوخت مازوت استفاده می کنند.

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان نیز در ارتباط با تعهدات شهرداری نسبت به این شرکت بیان داشت: شهرداری نسبت به تعهدات خود در جایگاه فرزانگان و ولی عصر عمل نکرده است و همچنان بدهکار شرکت گاز است.

وی از اجرای ۲۸ فاز گاز رسانی در طرح جامع اصفهان بزرگ خبر داد و تصریح کرد: تاکنون ۲۰ فاز این طرح اجرایی شده است.

مومنی گفت: در راستای طرح جامع گازرسانی در اصفهان بزرگ ۶۰۰ هزار متر مربع تا ایستگاه کمشچه راه اندازی کردیم و یک ایستگاه در حوالی خمینی شهر نیز احداث شده است.

وی اظهار داشت: خوشبختانه برای تامین گاز اصفهان بزرگ تا ۱۵ سال آینده مشکل نخواهیم داشت.

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان افزود: طرح گاز رسانی در کاشان یکی دیگر از طرح های در دستور کار این شرکت است.