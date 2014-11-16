اتوبوس های فرسوده تبریز باید در اسرع وقت نوسازی و بازسازی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید قاسمی ظهر یکشنبه در نشست مشترک با مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز با ابراز خرسندی از فعالیت های اخیر شرکت واحد در خصوص نوسازی و بازسازی اتوبوس های فرسوده گفت: با تعویض سیستم سوخت، فیلتر و معاینه فنی اتوبوس ها می توان آلودگی هوا را کاهش داد.

وی ادامه داد: اقدامات این شرکت برای بازسازی اتوبوس های شهری باید ادامه داشته باشد تا شاهد جلوگیری از حجم بالایی از آلودگی ها در شهر باشیم.

قاسمی با اشاره به افزایش همکاری های این دو ارگان گفت: ناوگان اتوبوسرانی سالم می تواند در کاهش آلودگی هوای کلانشهرها سهم عمده ای داشته باشد و لذا در این نشست های مشترک باید راه های تعویض و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی بررسی شود.

وی افزود: به منظور ترویج فرهنگ زیست محیطی و شناساندن اهمیت این موضوع به اقشار مختلف مردم قرار بر این شد که پیام های زیست محیطی روی بدنه اتوبوس های شهری درج شوند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی گفت: همچنین در این جلسه تصویب شد که با تشکیل کارگروه مشترک از کارشناسان هر دو ارگان با تدوین موضوعات مورد نیاز نسبت به اجرای برنامه های مشترک فرهنگی و آموزشی زیست محیطی گام های موثری برداریم.

قاسمی با اشاره به مصوبه جدید هیئت دولت مبنی بر صدور دستور به دستگاه های مربوطه از جمله پالایشگاه که ظرف مدت معین در هر استان به کیفیت بنزین و گازوئیل توجه بیشتری شود و از یورو دو به یورو چهارافزایش دهند، اظهار داشت: در کلانشهر تبریز بنزین یورو چهار یک ماه زودتر از زمان مقرر در جایگاه ها توزیع شد که این عامل باعث بهبود یافتن کیفیت هوا نسبت به مصرف بنزین و گازوئیل قبلی بوده است .

وی با اشاره به کاهش قابل توجه آلودگی هوا با استفاده از گازوئیل یورو چهار گفت: خودروهایی که از گازوئیل یورو چهار به جای یورو دو استفاده می کنند، ۵۰ درصد آلایندگی کمتری را خواهند داشت.