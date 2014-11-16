سخنرانی مغشوش جانی دپ/ ستاره هالیوود ادا درآورد یا آبروریزی کرد؟

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از تايم، جاني دپ كه در مراسم اهداي جوايز هاليوود كه جمعه شب در هاليوود برگزار شد به عنوان سخنران روي صحنه رفت، آنقدر درهم و برهم سخنراني كرد كه اكنون موجي وسيع از خبرهاي رسانه‌اي را ايجاد كرده است.

اين در حالي بود كه اهداي جوايز فيلم هاليوود كه هجده سال قدمت دارد، امسال براي اولين بار به صورت مستقيم روي آنتن بود و تلويزيون اين مراسم را پخش مي كرد.

جاني دپ براي معرفي جايزه فيلم مستند به روي صحنه رفت تا فيلم «ابرانسان: افسانه شيپ گوردون» را معرفي كند. اما او به محض اين كه روي صحنه رفت كاملا خارج از كنترل به نظر مي رسيد.

او همان اول گفت: اين عجيب ترين ميكروفوني است كه در عمرم ديده ام. و اين گفته‌ها موجب شدند تا مخاطبان بخندند تا او چند لحظه‌اي را صرف ايستاندن ميكروفون كند.

او چينن ادامه داد: با چنين چيزهايي خوب نمي‌توانم كنار بيايم. و بعد از لعنت فرستادن به ميكروفون و نثار كردن چند ناسزا به آن، چند لحظه را در سكوت سپري كرد.

او سپس مقدمه اي درباره مستند گوردون شيپ گفت و در همان حال صدايش اغلب نامفهوم مي‌شد و بعد ناگهان پرسيد: مي شود كسي... و صدايش دوباره نامفهوم و قطع شد.

جانی دپ که به نظر می رسید به دلیل مصرف مشروبات الکلی حالت طبیعی نداشته، اضافه كرد: منظورم اين است كه امشب از آن شب هاست.

رفتار عجيب او با واكنش مخاطبانش در شبكه‌هاي اجتماعي روبه رو شده و بسياري او را مشابه جك اسپارو قهرمان «دزدان دريايي كاراييب» خواندند. اما خيلي‌ها يك نتيجه سرراست گرفتند: اين كه او مست بوده و كنترل رفتارش را در اختيار نداشت.

در هر حال اين رفتار جاني دپ كه مدتي است از همسرش جدا شده تا با بازيگري كه خيلي جوانتر از خودش است ازدواج كند، اين روزها مزيد بر علت شده تا هوادارنش و البته رسانه‌ها با دقت بيشتري او را زير نظر داشته باشند.