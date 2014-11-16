تغییر رفتار زیست محیطی مدیران ارشد و تصمیم سازان کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مهناز مظاهری پیش از ظهر روز یکشنبه در نخستین جشنواره کتاب سال محیط زیست که در پارک پردیسان برگزار شد با بیان این مطلب افزود: آموزش و دانش افزایی برای تغییر رفتار اقشار مختلف جامعه به ویژه مدیران ارشد و تصمیم سازان کشور ضروری به نظر می رسد.

وی با بیان اینکه سازمان محیط زیست در تلاش است از تمام فرصت ها و ظرفیت های ایجاد شده در جهت تحقق اهداف خود بهره گیرد اظهار داشت: رسالت اصلی سازمان محیط زیست حفظ و حفاظت از منابع طبیعی، عناصر حیاتی، ثروت و سرمایه های ملی است و با استناد به اصل 50 قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را وظیفه همگانی می داند.

معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست تاکید کرد: از آنجا که پیش زمینه حفاظت از محیط زیست توسط مردم و مسئولان افزایش دانش و آگاهی آنها در همه سطوح و مقاطع سنی درخصوص نقش محیط زیست در ادامه حیات بشر است لذا زیرساخت های فرهنگ کتاب و کتابخوانی بایستی بیش از پیش فراهم شود.

مظاهری تاکید کرد: از این رو سازمان محیط زیست مصمم شد تا همزمان با برگزاری هفته کتاب در کشور اقدام به برگزاری نخستین جشنواره ملی کتاب محیط زیست کند.

معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست یادآور شد: این جشنواره با هدف ارج نهادن به تلاش فرهیختگان و صاحبان قلم و اندیشه در زمینه منابع طبیعی و حفظ محیط زیست مو تشویق آنان برگزار شد.

وی افزود: حفاظت از محیط زیست به همراه بهره برداری خردمندانه و پایدار از آن فقط از طریق همفکری، همکاری و هم افزایی متولیان و مسئولان حوزه های علمی، آموزشی، مذهبی، فرهنگی، هنری و فعالان محیط زیست میسر است.

به اعتقاد وی هر ایرانی باید خود را در رویارویی با چالش های زیست محیطی مسئول بداند و بدون شک تهیه، تالیف و تدوین کتاب های مرتبط با چالش های محیطی یکی از موثرترین و کارآمدترین روش های این هدف در سازمان محیط زیست است.