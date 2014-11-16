اجرای سیستم اطفای حریق در ساختمانهای بلندمرتبه لرستان ضروری است

رضا آریایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کم توجهی به اجرای پلکان فرار اضطراری در ساختمانهای بلند مرتبه بیان داشت: اگر مهندسان طراح و دفاتر نظارتی پلکان فرار اضطراری را در نقشه ها تعبیه کنند مالک ملزم می شود که این طرح را اجرا کند.

وی اجرای پلکان فرار اضطراری در ساختمانهای بلند مرتبه استان را امری ضروری دانست و خواستار نظارت مهندسان ناظر بر اجرای این پلکان ها شد.

مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان همچنین ادامه داد: هم اکنون سیستم های اطفای حریق در ساختمان های بلند اجرا نمی شود و این موضوع می تواند در هنگام وقوع حوادث مشکلات اساسی را ایجاد کند که در این زمینه نیز باید نظارت کافی از سوی متولیان صورت گیرد.

آریایی بر اجرای اصولی آسانسور در ساختمانهای بلند مرتبه تاکید کرد و گفت: تعبیه آسانسور در نقشه های مربوط به ساختمان های بلند مرتبه الزامی بوده و مهندس ناظر نیز بایستی بر اجرای مناسب و اصولی آسانسور نظارت داشته باشد.

وی بر ضرورت همکاری شهرداری ها با سازمان نظام مهندسی استان لرستان تاکید کرد و افزود: همچنین بایستی بحث پلیس ساختمان با همکاری شهرداری ها فعال شده و شهرداری در این مسیر همراه و همگام سازمان نظام مهندسی باشد.

مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان یادآور شد: طی سالهای گذشته به دلیل کم بودن تعداد مهندسین برخی از مشکلات در امر ساخت و ساز نادیده گرفته می شد ولی اکنون نیروی فراوان، تحصیلکرده و متخصص در رشته های مختلف مهندسی در استان وجود دارد که بایستی در مقابل رسالت خود حداکثر توجه و نسبت به کار خود احساس مسئولیت داشته باشند.