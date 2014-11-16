وظیفه دولتمردان رفع مشکلات سرمایه گذاری است/ تبلیع توسط سرمایه گذاران نیاز استان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی، صبح یکشنبه در جلسه بررسی مسایل و مشکلات سرمایه گذاران خارجی در شهر صنعتی کاوه با اشاره به اینکه سرمایه گذاری چه به صورت داخلی و چه در خارج الزاماتی دارد، افزود: توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در جامعه از مولفه های اصلی سرمایه گذاری است.

وی اظهار کرد: استان مرکزی با توجه به نیازها، شرایط و دارا بودن فرهنگ سرمایه گذاری بستر را برای حضور سرمایه گذاران در این استان فراهم کرده است.

استاندار استان مرکزی ابراز کرد: از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تاکنون بیش از ۱۰ جلسه با سرمایه گذاران فعال در شهرستان ساوه در راستای رفع مشکلات آنان برگزار شده است.

مقیمی ادامه داد: کلیه مشکلاتی که سرمایه گذاران در استان با آن مواجه هستند، در مدت زمان کوتاهی با تلاش مسولین استان رفع خواهد شد و مشکلات خارج از استان نیز برای رفع توسط این مسولین پیگیری می شود.

وی همچنین با بیان اینکه ۷۰ درصد از واحدهای صنعتی فعال ساوه در شرایط سخت کشور در حال تلاش هستند، گفت: سرمایه گذاران باید با تولید بیشتر و کاهش قیمت تمام شده، همچنین حضور در بازار بتوانند سختی کار را جبران کنند.

افزایش درآمد ۲۰ میلیارد یوروی هدف شرکت هنکل پاک وش

مدیر عامل شرکت هنکل پاک وش نیز در این جلسه گفت: شرکت هنکل پاک وش در ۱۲۵ کشور دنیا در حال فعالیت است.

کاتالین اسفری جا، ادامه داد: یکی از اهداف بلند این شرکت در شهرستان ساوه کسب درآمد ۲۰ میلیارد یوروی در سطح جهان است.

وی با اشاره به اینکه بازار ایران در بازار جهان نوظهور است، افزود: این شرکت اولین شرکتی است که در استان مرکزی ۶۰ درصد سهام یک شرکت داخلی را اخذ کرده است.

مدیر عامل شرکت هنکل پاک وش اظهار کرد: اکنون شرکت هنکل پاک وش در شهرستان ساوه با برنامه ریزی افتتاح دو پروژه برنامه ریزی جدید و سه خط تولید جدید به این کارخانه سعی دارد تا پایان سال ظرفیت تولیدی را به ۲۰۰ هزار تن برساند.

اسفری جا تاکید کرد: اکنون ۹۳ درصد از مواد اولیه این شرکت از بازارهای داخلی تهیه می شود؛ چراکه اعتقاد ما بر این است که باید همگام با شرکت های داخلی رشد داشته باشیم.

گفتنی است، در پایان این جلسه محمد خزاعی معاون وزیر و رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به همراه استاندار استان مرکزی و مسوولان استانی از دو کارخانه هنکل پاک وش شهرستان ساوه بازدید کردند.