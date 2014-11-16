به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، سیدهادی آیت‌اللهی در نشست هم اندیشی و توجیهی استعدادیاب‌های کشور، ضمن بیان مطلب فوق گفت: با برگزاری نشست‌های توجیهی و همچنین جلسات هم اندیشی، قصد داریم تا با هماهنگی هرچه بیشتر آینده تیم‌های ملی فوتبال را در رده‌های پایه تضمین کنیم.

وی با اشاره به اینکه این نشست هم اندیشی در رابطه با تیم‌های فوتبال پایه بود که با حضور استعدادیاب‌ها برگزار شد، افزود: معتقدم باید مسابقات مناطق 9 گانه را فعال کنیم و بازیکنان حاضر در این مسابقات را زیر نظر داشته باشیم تا در نهایت نفرات منتخب را از طریق این استعدادیاب‌ها به تیم‌های ملی معرفی کنیم.

نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال در ادامه تاکید کرد: در این نشست مطالبی را در رابطه با نقشی که استعدایاب‌ها می‌توانند در معرفی نفرات به تیم‌های ملی داشته باشند، مطرح کردیم. بر همین اساس معینی، بیداریان، عبدی و خطیب در این جلسه هم اندیشی نکات بسیار مهمی را به حاضران ارائه داده تا بتوان در آینده با یک برنامه‌ریزی دقیق و اجرای برنامه‌های استعدایابی، شاهد حضور بازیکنان مستعد در تیم‌های ملی باشیم.

وی درباره پیروزی تیم امید ایران مقابل تیم الاهلی قطر خاطرنشان کرد: نتیجه‌ای که تیم امید به دست آورد، مطلوب بود. خوشبختانه تیم صاحب برنامه شده و مسئولان، کادر فنی و نفراتی که همراه تیم بودند، با برنامه‌ای دقیق و هدفمند کار را دنبال می‌کنند. ضمن اینکه ایجاد یک روحیه و وحدت و همکاری بین بازیکنان به وجود آمده و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.

آیت‌اللهی اضافه کرد: امیدواریم در بازی پیش رو مقابل تیم زیر 22 سال قطر نیز خوب ظاهر شوند و در ادامه مسائل و مشکلات این تیم را در سه اردوی باقی مانده حل کنیم تا با آمادگی کاملی در مسابقات مقدماتی المپیک شرکت کنیم.

وی درباره نشست کمیته فنی و تصمیم گیری در رابطه با کادر تیم‌های فوتبال جوانان و نوجوانان تصریح کرد: در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه برنامه مربیان نوجوانان و جوانان را بررسی کرده و سپس در جلسه بعدی کمیته فنی به جمع بندی در مورد سرمربی این تیم‌های می‌رسیم.

نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال در پایان گفت: پس معرفی نفرات انتخاب شده از سوی کمیته فنی و توسعه به هیات رئیسه و تصویب از سوی این اعضا، اسامی کادرفنی تیم‌های جوانان و نوجوانان را رسما اعلام خواهیم کرد.