رونق اقتصادی کشور باعث رفاه حال مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خزاعی، ظهر یکشنبه در جلسه بررسی مسایل و مشکلات سرمایه گذاران خارجی در شهر صنعتی کاوه، افزود: در شرایط فعلی که کشور تحت تحریم های اقتصادی و ضربه های شدید دشمنان قرار دارد، سرمایه گذاری کمی سخت به نظر می رسد.

وی اظهار کرد: استان مرکزی جزء استان های پیش گام در زمینه رفع مشکلات سرمایه گذاران تلقی می شود.

خزاعی با اشاره به اینکه قدرت ایران در منطقه و اعتقادات و شرایط فرهنگی آن باعث بروز برخی مشکلات از جانب دنیای استکبار شده است، افزود: باید در این شرایط تلاش کنیم تا با تامین منابع مالی در سایه رشد و توسعه حرکت کنیم.

وی بیان کرد: کشور اگر بخواهد از وابستگی به نفت مبرا شود، باید به سمت اقتصادی سالم حرکت کند و ضرورت این مهم نیز کسب درآمدهای مالیاتی است.

معاون وزیر و رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران خاطر نشان کرد: نوع برخورد منطقی با سرمایه گذاران و ارائه مشاوره درست سرمایه گذاری و مالیاتی بر آنان همچنین آموزش و آشناسازی سرمایه گذاران با مسایل سرمایه گذاری از مهمترین عوامل جذب سرمایه گذاران در داخل کشور به شمار می رود.