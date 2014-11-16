نقش خانواده ها در ترویج کتابخوانی موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از نمایشگاه کتاب ساری، با اشاره به اینکه کتاب راهنمایی موثر برای رسیدن به علم و دانایی است، اظهار داشت: خانواده ها علاوه برای برنامه ریزی برای مایحتاج روزانه باید خرید کتاب نیز را در سبد خانوار قرار دهند.

وی با بیان اینکه، نمایشگاه کتاب فرصت موثری برای بازید كودكان، نوجوانان و خانواده ها است، به توزیع كتاب ها در حاشیه شهر و مناطق محروم اشاره كرد و گفت: توزیع این كتابها علاوه بر كمك به دانش آموزان محروم، سبب ترویج فرهنگ كتابخوانی می شود.

معاون سیاسی، امنیتی استانداری مازندران نقش خانواده ها را در ترویج فرهنگ كتابخوانی موثر دانست و افزود: خانواده ها علاوه بر اینكه برای مایحتاج روزانه برنامه ریزی می كنند، باید خرید كتاب را نیز در سبد خرید قرار دهند.

وی به نقش مسئولان فرهنگی در ترویج فرهنگ كتابخوانی اشاره كرد و گفت: مسئولان فرهنگی برای افزایش فرهنگ كتابخوانی باید منطبق با ذائقه مردم برنامه ریزی های لازم را انجام دهند.

معاون سیاسی، امنیتی استانداری مازندران همچنین با تاكید بر اینكه جلد كتاب باید مناسب گروه های مختلف سنی ظاهرزیبایی داشته باشد، افزود: امروز در تمام دنیا برای فروش محصولات به بسته بندی آن توجه خاصی می كنند.

گفتنی است نمایشگاه تخصصی كتاب كودك و نوجوان تا ۲۹ آبان همزمان با هفته كتاب و كتاب خوانی دایر است.