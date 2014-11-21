دربی برای استقلال حیثیتی است

به گزارش خبرنگار مهر، کریم بوستانی درباره شرایط این روزهای استقلال گفت: دربی بازی بزرگی است و ربطی به جدول ندارد. امیدواریم بتوانیم نمایش قابل قبولی در این بازی داشته باشیم و برنده از زمین بیرون بیاییم.

مربی دروازه‌بان‌های استقلال در پاسخ به این سوال که تیمش با چه تفکری وارد میدان خواهد شد، اظهار کرد: ما هر 3 امتیاز این بازی را می خواهیم و امتیازات دربی برای ما ارزش زیادی دارد و ارزش آن بیش از 3 امتیاز است و با پیروزی در این بازی هواداران ما از ته دل خوشحال می شوند. همچنین باید در این بازی برنده باشیم زیرا نمی خواهیم فاصله با صدر جدول زیاد شود. این بازی برای ما حیثیتی است و ما به خاطر هوادارنمان با تفکر کسب برد وارد زمین خواهیم شد.

او درباره شرایط دروازه بانهای استقلال عنوان کرد: محسن فروزان شرایط خوبی دارد که مجددا به تیم ملی دعوت شد. دو دروازه بان دیگر ما نیز شرایط خوبی دارند. ما با وجود فروزان مشکلی در درون دروازه نداریم. هم من و هم امیر قلعه نویی از او راضی هستیم و با توجه به اینکه سن مناسبی دارد می تواند آینده خوبی در استقلال داشته باشد.

بوستانی در پایان با اعلام این موضوع که دربی غیر قابل پیش بینی است، گفت: نتیجه این بازی به هیچ وجه معلوم نیست. اتفاقات فوتبال قابل پیش بینی نیست و ما می خواهیم به گونه ای تمرین کنیم تا این اتفاقات را به نفع خودمان رقم بزنیم.