"میرعشق" در گرگان به روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، احسان عباسی، ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانه های استان، گفت: میرعشق دومین تجربه من در عرصه تأتر است که در آن زندگی حضرت علی (ع) از تولد تا شهادت، جاهلیت اعراب، بت پرستی وزنده به گور کردن دختران را به تصویر کشیده است.

وی که دارای مدرک لیسانس نمایش است افزود: میرعشق یک اثر نمایشی مذهبی به شیوه فرم و حرکات موزون به مدت 70 دقیقه و همراه با موسیقی است، که اولین بار سال 1380 به کارگردانی هادی مرزبان، نویسندگی امیر دژاکام و اشعار علی معلم در تالار وحدت اجرا شد و من در همان سال بازیگر این اثرنمایشی بودم.

وی بیان کرد: امسال این کار را با همکاری 50 نفر از هنرمندان و پیشکسوتان هنراستان گلستان، گروه کارگردانی مهدی صفرپور و فاطمه احمدی، آهنگسازی امیر شمس، طراحی صحنه و نور محبوبه شهریاری، منشی صحنه فروغ مساوات و به کارگردانی خودم اجرا می کنم.

عباسی تصریح کرد: این کار از خرداد ماه امسال شروع شد که قرار بود در ماه مبارک رمضان اجرا شود، اما متأسفانه به دلیل مشکلاتی که بوجود آمد نتوانستیم آن را اجرا کنیم و تصمیم گرفتیم در ایام محرم این کار را انجام دهیم.

وی اظهار کرد: خوشبختانه استقبال مردم خوب بوده اما ادارات برای خرید بلیط با ما همکاری نمی کنند. این نمایش با همکاری و حمایت حوزه هنر واداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی، سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و شرکت فراهمایش در حال اجرا است.

این هنرمند که در عرصه بازیگری و کارگردانی تئاتر، نقاشی و موسیقی فعالیت می کند، افزود: بازیگران پیشکسوتی چون علیرضا پور محمد، مهدی صفرپور، مسلم اسماعیلی، رحمان هزارجریبی، راحیل کریمی، فاطمه احمدی و الناز کیا احمدی برای بازی در نمایش همکاری دارند.

وی هنر تئاتر را ذاعقه فکر و ذهن خود دانست و اضافه کرد: ما بعد از تقریبأ هشت سال، پارسال اولین گروه دعوت شده به تهران بودیم که به مدت هفت شب در فرهنگسرای بهمن اجرا داشتیم.

عباسی که از سال 1374 فعالیت تئاتر خود را آغاز کرده است، افزود: اولین کار هنری من در نمایش "باغ شب نمای ما" به کارگردانی هادی مرزبان در سال 1379 بود، سال گذشته هم نمایش "عطش خورشید" را اجرا کردم و در جشنواره فجر استانی و جشنواره سراسری تئاتر آیات قرآنی، جوایز متعددی را کسب کردم.

شایان ذکر است، نمایش "میرعشق" به نویسندگی امیر دژاکام و کارگردانی احسان عباسی از تاریخ 16 آبان شروع شده و تا 30 آبان ازساعت هفت شب تا 9 شب در تالار فخرالدین اسعد گرگانی، ادامه دارد.