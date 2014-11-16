هراس دشمنان از پیشرفتهای علمی ایران/ کمک ایران به عراق تنها در زمینه مشاوره های نظامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری پیش از ظهر یکشنبه در دیدار دست اندرکاران عرصه کتاب و کتابخوانی گفت: برای اینکه بتوانیم با استکبار جهانی مقابله کرده و آن را از پای درآوریم باید در امور مختلف پیشرفت کنیم که لازمه این امر نیز مطالعه و کتابخوانی است.

وی با اشاره به اینکه دشمنان از پیشرفت های علمی ایران هراس دارند، افزود: امروز به برکت اسلام و نظام موفقیت های علمی خوبی در کشور حاصل شده است.

آیت الله جعفری به مذاکرات هسته ای ایران اشاره کرد و اذعان داشت: یکی از دلایل مذاکرات ما جلوگیری از بهانه تراشی های دشمنان و اثبات صداقت و حسن نیت ایران اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه ایران هیچ گاه به دنبال ساخت بمب هسته ای نبوده است، افزود: خط قرمز ما در مزاکرات حفظ اصول بوده و همواره در این راستا حرکت می کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان به قدرت نظامی ایران اشاره و تصریح کرد: اگر دشمنان کوچکترین خطایی کنند پاسخی قاطعانه از ایران اسلامی دریافت خواهند کرد.

وی ایران را قدرت اول موشکی منطقه دانست و گفت: ایران هیچ گاه تجاوزگر نبوده اما در برابر کشورهای متجاوز با قدرت تمام ایستادگی می کند.

آیت الله جعفری به جنایات گروه تروریستی داعش اشاره و تصریح کرد: امروز آمریکایی ادعای مبارزه با این گروه را دارد که خود آن را تشکیل داده و جنایات آن ها را حمایت می کند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان با اشاره به اینکه عراق در صورت مقاومت به طور قطع پیروز خواهد شد، گفت: کمک ایران به عراق تنها در زمینه مشاوره های نظامی است.

امام جمعه کرمان بر لزوم توجه ویژه به حوزه کتابخوانی تاکید کرد و افزود: افراد باید از سنین کودکی با فرهنگ مطالعه مانوس شوند و والدین در این خصوص وظیفه مهمی را بر عهده دارند.

وی با اشاره به اینکه در عرصه کتابخوانی باید تلاش های بیشتری صورت گیرد گفت: اقدامات صورت گرفته مطلوب بوده اما باید برای رسیدن به جایگاه مطلوب تلاش بیشتری شود.

آیت الله جعفری با اذعان به این نکته که شخصیت های بزرگ با مطالعه توانسته اند به مدارج عالی دست پیدا کنند، افزود: از جمله این افراد می توان به شهید مطهری اشاره کرد.

وی اذعان داشت: این شهید بزرگوار عالمی فرهیخته بود که باعث تحولی بزرگ در عرصه فرهنگ کشور شد.

امام جمعه کرمان به نقش رسانه ها در ترویج فرهنگ مطالعه اشاره و تصریح کرد: افراد باید کتاب هایی را مطالعه کنند که پرمحتوا بوده و دقت در انتخاب نوع کتاب نیز بسیار حائز اهمیت است.