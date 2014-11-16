به گزارش خبرنگار مهر، ذوالفقار عباسی‌فر صبح یکشنبه در بازدید از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی استان بوشهر با اشاره به محورهای مورد تاکید مقام معظم رهبری در تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: در شرایط کنونی با وجود فشارها و تحریم‌های کشورهای غربی، راهکارها و مدل‌های متعدد اقتصادی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی برای نیل به توسعه و رشد کشور را مد نظر داریم.

وی افزود: در این راستا سازمان بسیج سازندگی استان با تشکیل قرارگاه جهاد اقتصادی و تصویب طرح‌های متنوع بومی و محلی با همکاری دستگاه‌های متولی در تولید و مواد غذایی در راستای خودکفایی اقدامات مهمی را انجام داده است که امیدواریم با توسعه فعالیت‌ها و سرعت بخشیدن به طرح‌های در حال اجرا گامی مهم در راستای تحقق اهداف عالیه این طرح برداشته شود.

مسئول بسیج سازندگی استان بوشهر تقویت فرهنگ کار و سنت تولید در روستاها، کمک به معیشت خانوار روستایی،حمایت از تولید کننده و کوتاه کردن دست واسطه، کاهش هزینه‌های تولید روستایی و ایجاد فضای رقابتی را از اهداف و منظورهای طرح اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.

وی ادامه داد: فرایند کلی طرح‌های اقتصاد مقاومتی را فرهنگ سازی و ایجاد انگیزه در آحاد جامعه، ثبت نام از متقاضیان فعالیت در عرصه‌های مختلف تولید متناسب با شرایط اقلیمی، برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی، ارائه تسهیلات بانکی، نظارت بر حسن انجام کار و بستر سازی برای فروش محصولات تولیدی عنوان کرد.

عباسی‌فر خاطرنشان ساخت: استان بوشهر به لحاظ موقعيت جغرافيايي خود داراي ويژگي‌هايي منحصر به فرد است كه ساختار اقتصادي و سرمايه گذاري و اشتغال غالب استان براساس آنها شكل گرفته است.

وی ارتباط با مرزهاي طولاني آبي، تنوع چشمگير انواع آبزيان خليج فارس، استعداد اراضي حاشيه ساحل براي پرورش ميگو و فعاليت گسترده صيد و صيادي و آبزي پروري را به عنوان يكي از مهمترين محورهاي توسعه استان بوشهر دانست.

مسئول بسیج سازندگی استان بوشهر تاکید کرد: جوانان ما می توانند با ورود به چنین عرصه‌هایی، زمینه پیشرفت و اشتغال خود و توسعه استان را فراهم کرده و در راستای تحقق اهداف بلند اقتصاد مقاومتی گام های موثری بردارند.