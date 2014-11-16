مجسمه سازان آثار عاشورایی خود را به نمایش گذاشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه 26 اثر با مواد اولیه مختلف از 25 هنرمند به نمایش درآمده است. نمایشگاه «عاشورا» از سوی کمیته نمایشگاهی انجمن هنرمندان مجسمه‌‌ساز ایران برگزار می‌شود و آثار به نمایش درآمده از میان آثاری که در فراخوان این انجمن شرکت کرده بودند انتخاب شده است. تمامی آثار حاضر در این نمایشگاه، مرتبط با واقعه عاشورا، محرم و با مضامین مذهبی، آیینی و عاشورایی ساخته شده است.

فخرالدین کاکاوند، مسئول برگزاری این نمایشگاه در افتتاحیه این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه منتخبی از آثار مجسمه سازان سراسر ایران، هم اعضای انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز و هم مجسمه سازانی است که عضو این انجمن نیستند. در پی فراخوانی که منتشر کردیم در دو بخش به مناسبت ماه محرم و روز عاشورا و در زمینه موضوعات مرتبط مانند مقاومت، حماسه، شهادت و... که با موضوع محرم مرتبط هستند، آثاری به دستمان رسید که پس از داوری 26 اثر از 25 هنرمند به این نمایشگاه راه یافتند.

این هنرمند مجسمه‌ساز در ادامه افزود: البته در کنار این آثار، استادان مدعو نیز آثاری را به نمایش گذاشته‌اند. هنرمندان حاضر در این نمایشگاه برخی به صورت مستقیم با موضوع برخورد داشته‌اند و اثرشان را خلق کرده‌اند و بعضی دیگر انگاره‌ها و برداشت‌های هنرمندانه خود از این واقعه و یا موضوعات مرتبط را در قالب حجم ارائه کرده‌اند.

کاکاوند با ویژه برشمردن موضوع نمایشگاه، اظهار کرد: با توجه به موضوع خاص نمایشگاه، قطعا آثاری که ساخته و فرستاده شده، فضا، موضوع و نگاه خاصی را دنبال می‌کنند که تنها در چنین نمایشگاه موضوعی می‌توان آنها را دید.

از هنرمندان حاضر در این نمایشگاه می توان به طاهر شیخ الحکمایی، آذر شیخ بهاالدین زاده، فخرالدین کاکاوند، عباس مجیدی، محمدامین شیخ الحکمایی، محمد عسگری، زهرا شیخ الحکمایی، کامبیز هورسان، نگار مبارک زاده، بهمن چگینی، همون سلیمی، مرضیه دربانیان، احمد سلیمانی، زیبا پشنگ، غلامرضا پهلوان، الهه حداد، مهدی سلحشور، ناهید مدنی، بابک جوانمرد، سیما اسدی، رخساره هاشمی، حسین کهفی، ماهان مومنی و ... اشاره کرد.

آثار این نمایشگاه که از چوب، شیشه، برنز، سفال، سنگ، آهن، فایبرگلاس و ... در ساخت آنها استفاده شده، بین 600 هزار تومان تا 12 میلیون تومان قیمت گذاری شده‌اند.

نگارخانه‌های بهار و تابستان خانه هنرمندان ایران تا 3 آذر میزبان نمایشگاه گروهی مجسمه‌ با عنوان عاشورا خواهد بود و علاقه‌مندان می‌توانند برای دیدن آثار همه روزه از ساعت 13 تا 20 به نشانی خیابان آیت الله طالقانی، خیابان موسوی شمالی، باغ هنر، خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.