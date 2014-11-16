دبیر مجمع نمایندگان مازندران تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کمال علیپور نماینده مردم شهرستانهای قائمشهر، سوادکوه، سیمرغ و جویبار با اتفاق آرای نمایندگان استان، به عنوان دبیر جدید مجمع نمایندگان استان مازندران انتخاب شد.

پیش از وی، احمد علی مقیمی نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه، قاسم احمدی نماینده مردم شهرستانها نوشهر، چالوس، کلاردشت و حسین نیازآذری نماینده مردم شهرستان بابل به عنوا دبیران پیشین مجمع نمایندگان مازندران فعالیت داشتند.

علیپور نماينده مردم شريف شهرستانهاي قائم شهر سوادکوه جويبار و سيمرغ در مجلس شوراي اسلامي، رئيس کميته راه و شهرسازي مجلس شوراي اسلامي، عضو شوراي عالي شهر سازي کشور، نايب رئيس فراکسيون شهري مجلس شوراي اسلامي، نایب رئیس فراکسیون معدن و تولیدات معدنی مجلس شورای اسلامی، عضو فراکسیون ورزش، عضو فراکسیون فرهنگیان، عضو فراکسیون ایثارگران، عضو فراکسیون کانونهای قرآنی و عضو فراکسیون نخبگان و مخترعان است.

مازندران ۱۲ کرسی در مجلس شورای اسلامی دارد.