تمجید رئیس سنی مذهب پارلمان عراق از آیت الله سیستانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات، "سلیم الجبوری" رئیس پارلمان عراق که در راس یک هیئت پارلمانی به دیدار "آیت الله سیستانی" مرجع عالیقدر شیعیان عراق رفته بود پس از این دیدار در یک کنفرانس مطبوعاتی به تشریح مسائل مطرح شده در این دیدار پرداخت.

رئیس سنی مذهب پارلمان عراق در این خصوص گفت: ما امروز با دیدار مرجع عالیقدر شیعیان عراق بسیار خشنود و خوشوقت شدیم و ایشان توصیه ها و ایده های جدی و بسیار روشنی را درخصوص اصلاح امور در زمینه های سیاسی و اجتماعی ارائه کردند.

وی در ادامه به تاکید آیت الله سیسانی بر مسئله تخصیص بودجه و تاثیر مستقیم آن بر اقتصاد عراق اشاره کرد.

الجبوری گفت: مسئله تروریسم، لزوم اتحاد گروهها و اقشار مختلف عراقی در رویارویی با این خطر بزرگ و همچنین مسئله شهروندان عراقی که در جریان درگیریها و جنگ با داعش از خانه های خود آواره شدند از دیگر مسائل مطرح شده در دیدار با آیت الله سیستانی بود.

رئیس پارلمان عراق در ادامه تصریح کرد: آیت الله سیستانی خواهان ریشه کن شدن ریشه های فساد و پیگیری مستقیم این امر و وضع قوانینی که به مصلحت مردم عراق باشد شد.

وی در پایان تاکید کرد: آیت الله سیستانی مردی بسیار فهیم، دانا و حکیم است و این مسئله در دیدار اخیر ما با این مرجع عالیقدر کاملا مشهود بود و ما توصیه های این شخصیت فهیم را مجدانه به کار می گیریم.

جبوری و هیئت همراه وی پس از برگزاری این کنفرانس مطبوعاتی به دیدار "سید محمد سعید حکیم" از دیگر علمای برجسته عراق نیز رفتند.