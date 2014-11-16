انجام عملیات گاز رسانی در ۴ شهر شرق اصفهان از طریق CNG

به گزارش خبرنگار مهر، سعید مومنی ظهر امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: در حال حاضر از کل شهرهای استان اصفهان که مبنی بر ۱۰۷ شهر است ۱۰۳ شهر گازرسانی شده است.

وی با اشاره به اینکه ۹۹.۴ درصد خانواده‌ها در سطح استان اصفهان تحت پوشش گازرسانی قرار گرفتند، ادامه داد: این در حالی است که هنوز عملیات گاز رسانی روی چهار شهر انارک، خور و بیابانک، جنت و فرخی در شرق اصفهان انجام نشده است که پیشنهاد می‌شود از طریق عملیات CNG گازرسانی را در این ۴ شهر آغاز کنیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه کل روستاهای استان گازرسانی شدند و ۶۰ درصد خانوار روستائی تحت پوشش هستند، تصریح کرد: در مجموع ۹۸ درصد از خانوارهای استان اصفهان تحت پوشش گازرسانی قرار دارند که ۳۲ هزار کیلومتر شبکه‌گذاری گاز صورت گرفته و اکنون یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مصرف کننده در این شبکه قرار دارند.

وی با بیان اینکه متوسط حجم گاز مصرفی در سال گذشته ۱۶ میلیارد متر مکعب بوده، گفت: در سال جاری این میزان به ۱۸ میلیارد متر مکعب می‌رسد که سهم صنعت ۴۶ درصد، خانگی ۲۶ درصد و نیروگاه‌ های استان ۱۵ درصد است که در میزان گاز تخصیصی به صنعت، رتبه نخست را در کشور داریم.

مومنی با بیان اینکه متوسط مصرف روزانه گاز در استان ۴۱۶ میلیون متر مکعب و در خانوارهای شهری ۶.۱ متر مکعب بوده، افزود: میزان مصرف در خانوارهای شهری باید به حدود ۳ متر مکعب برسد که جای کار و فرهنگ‌سازی برای صرفه‌جویی و بهینه مصرف کردن دارد که لازم است یکسری استانداردهای اجباری در این زمینه داشته باشیم و تسهیلاتی را به صنایع برای استانداردسازی محصولات خود داشته باشیم.

وی با بیان اینکه روزانه یک میلیون ۲۰۰ هزار متر مکعب گاز در جایگاه‌های CNG در استان اصفهان مصرف می‌شود، خاطرنشان کرد: شهروند خوب بودن، چابکی و سرآمدی در عملیات، توسعه فرصت‌های درآمدی و رشد و بهره‌وری، از اهداف استراتژیک شرکت است تا در افق ۱۴۰۴ گاز استان به عنوان گاز سرآمد باشد.

وی ادامه داد: استان اصفهان به عنوان یکی از قدیمی‌ترین استان‌های کشور در امر گازرسانی با مساحت ۱۰۷ هزار کیلومتر مربع، جمعیتی بالغ بر ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر را در خود جای داده که سهم عملیات گازرسانی اصفهان از کل کشور متناسب با جغرافیای استان ۸.۳ درصد انشعاب، ۸.۸ درصد مشترکین، ۸.۱ درصد شبکه‌گذاری و ۱۰.۱ درصد فروش گاز در استان اصفهان انفاق می‌افتد که ۸ درصد روستاها و ۱۰ درصد شهرهای کشور در این استان گازرسانی شده‌اند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: در راستای فرهنگ‌سازی ایمنی و مصرف بهینه گاز طبیعی، تفاهم‌نامه‌ای با آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان منعقد شده است.