به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مدبر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی کلانشهر تبریز با بیان این مطلب اظهار داشت:وضعیت آسفالت ورودی های شهر نامناسب است و ضرورت دارد که لکه گیری ها قبل از آغاز فصل سرما انجام شود.

وی بر تعدیل بودجه مناطق شهرداری تبریز تاکید کرد و گفت: برخی طرح های مسیرگشایی به علت اختصاص نیافتن بودجه اجرایی نشده است.

عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز همچنین در ادامه افزود: برخی از مناطق شهرداری تبریز که طرح مسیرگشایی اجرا کرده اند، تنها یک چهارم بودجه مورد نظر به آنها تخصیص یافته است.

مدبر همچنین در ادامه از فعالیت های منطقه پنج شهرداری تبریز قدردانی کرد و افزود: شهرداری منطقه پنج تبریز با همکاری سازمان فضای سبز در توسعه مناطق ائل باغی و آرپا دره سی اقدامات چشمگیری انجام داده اند.

وی در پایان از برگزاری غیر قانونی اتنخابات کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی تبریز خبر داد و افزود: بنده به عنوان عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز وظیفه دارم تا علت برگزاری غیر قانونی کمیسیون خدمات شهری شورا را پیگیری کنم.