هوای تهران در آستانه هشدار / شهر ری آلوده ترین منطقه پایتخت

دکتر وحید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران بر میزان غلظت تمام آلاینده ها به غیر از آلاینده ازن نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است . به این ترتیب میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از دوونیم میکرون فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط ناسالم برای گروههای حساس است.

به گفته وی، ایستگاههای ستاد بحران ، شهرری ، پارک رازی ، پارک سلامت ، پارک شکوفه ، پارک قائم ، دانشگاه تهران ، دانشگاه شهید بهشتی ، سوهانک ، شهرک چشمه و فرمانداری شهرری به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از دوونیم میکرون در شرایط ناسالم و آستانه شرایط هشدار قرار دارند .

حسینی با بیان اینکه در حال حاضر 12 ایستگاه تهران شرایط هشدار را نشان می دهد تأکید کرد: در حال حاضر ایستگاه فرمانداری شهر ری با ایستادن شاخص ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون روی عدد 188 آلوده ترین منطقه پایتخت است.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اظهار داشت: پیش بینی هواشناسی برای پایتخت حاکی از آسمانی نیمه ابری همراه با نقاط غبار محلی است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا تا ساعات ظهر در مناطق پرتردد و شلوغ در شرایط نا سالم باقی بماند.

حسینی تصریح کرد: اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در منطقه ناسالم برای گروههای حساس شامل افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی، ریوی و افراد مسن است لذا توصیه می شود در منطقه ناسالم این افراد فعالیت های طولانی مدت در فضای باز را کاهش دهند.