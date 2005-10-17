روزنامه تشرين سوريه از وزير دفاع عراق انتقاد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، اين روزنامه ازاظهارات سعدون الدليمي وزيردفاع عراق در ديدار باهيات اتحاديه عرب مبني بر مسئول دانستن سوريه در اعمال خرابكارانه عراق شديدا انتقاد كرد .

تشرين درسر مقاله خود نوشت : دولت آمريكا كه به زورعراق را به اشغال خود در آورده است، برخي از مسئولان عراقي را وادار مي كند تا اتهامات خود را متوجه سوريه كنند و اين كشور را مسئول وقايع عراق بدانند همزمان با آن مقامات دولت آمريكا خودشان نيزهمين اتهامات را برضد سوريه تكرار مي كنند.

سعدون الدليمي وزيردفاع عراق طي اظهاراتي به هيات اعزامي اتحاديه عرب به عراق گفته بود كشورهاي عربي درقبال نقش خرابكارانه سوريه درعراق سكوت كرده اند.

روزنامه تشرين در ادامه تصريح كرد: اين اظهارات دليمي بسيارتعجب است زيرا وي پيش از هر چيزي گويا در خارج از مرزهاي جغرافيايي و تاريخ عراق بسر مي برد و تمام آداب و سنن مردم آن را فراموش كرده ولي آنچه كه وي در مورد سوريه عنوان كرده است،نادرست وبي پايه و اساس مي باشد.



شايان ذكر است سعدون الدليمي وزير دفاع عراق با تاكيد بر ورود بيشتر خودروهاي بمب گذاري شده از سوريه به عراق اعلام هشدار داد كه گدازه هاي آتشفشان عراق در نهايت به دمشق اصابت خواهد كرد .



وزير دفاع عراق تاكيد كرد اكثر خودروهاي بمب گذاري شده كه در عراق منفجر مي شوند از خاك سوريه وارد عراق مي شوند.

الدليمي به كشورهايي كه در زمينه نفوذ تروريست ها به عراق كوتاهي مي كنند از جمله سوريه هشدار داد و گفت : گدازه هاي آتشفشان عراق انفجاري اول از همه به سوريه اصابت خواهد كرد.

الدليمي درباره موضعگيري سوريه گفت : اين كشور خواسته هاي عراقي ها در زمينه جلوگيري از نفوذ تروريست ها را ناديده مي گيرد.

از سوي ديگر سوريه چندي است تحت شديدترين انتقادها و اتهامات و تهديدهاي مقامات آمريكايي قرار گرفته است از جمله اين اتهامات به دمشق عدم كنترل كامل مرزهاي مشترك با عراق ، پناه دادن به آنچه از نظر آمريكا گروه هاي تروريستي لقب گرفته اند(گروه هاي مبارز) مي باشد كه اين اتهامات از سوي مقامات سوري رد شده است.