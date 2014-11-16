خدمت بی منت وظیفه شهرداری در قبال عوارض پرداختی شهروندان است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب شیری آذر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی کلانشهر تبریز با بیان این مطلب اظهار داشت: شهرداری با استفاده از عوارض پرداختی توسط مردم نسبت به انجام امور شهری مبادرت می کند و نباید در خصوص انجام این اقدامات منتی به شهروندان داشته باشد.

وی همچنین در ادامه از اعضای شورای اسلامی کلانشهر تبریز خواست تا به شهرداری اجازه ندهند که بیشتر از حدود قانونی از شهروندان هزینه دریافت کند.

عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز بر توجه جدی شهرداری به مشکلات موجود ربع رشیدی و ساخت و سازهای بی هویت که با فرهنگ ناب اسلام مغایرت دارند، تاکید کرد.

شیری آذر با انتقاد از غیر قانونی بودن برگزاری انتخابات کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی کلانشهر تبریز افزود: متاسفانه در این انتخابات یکی از اعضای شورا بجای عضو دیگری شرکت کرده است که این اقدام وجهه قانونی انتخابات کمیسیون را زیر سووال می برد.