ترویج فرهنگ کتابخوانی در چهارمحال و بختیاری بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی پیش از ظهر یک شنبه در آئین افتتاحیه نمایشگاه کتاب با اشاره به اینکه باید فرهنگ سازی در راستای ترویج کتابخوانی در چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار گیرد، اذعان داشت: برگزاری نمایشگاه کتاب و معرفی کتابهای جدید و ناشران یکی از اقدامات فرهنگی است که نقش مهمی در راستای افزایش سرانه مطالعه در یک منطقه دارد.

وی افزود: چهارمحال و بختیاری علما و فرهیختگان بسیاری داشته است که آثار بسیاری از آنها منتشر نشده است و شناخته شده نیستند.

قاسم سلیمانی ادامه داد: باید در راستای معرفی فرهیختگان استان و معرفی آثار و نوشته های آنها تلاش کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: استانداری در راستای توسعه فرهنگ کتابخوانی برای برگزاری این نمایشگاه کمک و همکاری کرده است.

قاسم سلیمانی یادآور شد: بالا رفتن سواد جامعه در پی خواندن کتاب می تواند افق جدیدی را در توسعه استان رسم کند و باید از این مهم بهره گرفت.

بیش از سه هزار عنوان کتاب در این نمایشگاه در معرض دید قرار گرفته است

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری نیز در این مراسم گفت: بیش از سه هزار عنوان کتاب در این نمایشگاه عرضه شده است.

جواد کارگران بیان کرد: این نمایشگاه در راستای توسعه فرهنگ کتابخوانی و حمایت از ناشران در شهرکرد برپا شده است.

وی عنوان کرد: در این نمایشگاه سعی شده است انواع مختلف کتاب در حوزه های مختلف برای سنین متفاوت گردآوری شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری گفت: باید برای افزایش سرانه مطالعه استان چهارمحال و بختیاری تلاش کرد و در این راستا باید برنامه های مختلفی را برنامه ریزی کرد.