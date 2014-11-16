دوره بازآموزی آگاهی از خطرات مواد منفجره بازمانده از جنگ برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل شفیعی اظهار داشت: 6 استان کشور به مدت 2 روز برای گذراندن دوره بازآموزی آگاهی از خطرات مین در این استان حضور خواهند داشت.

وی با بیان اینکه ابن دوره طی دو روز برگزار می شود، افزود: دوره بازآموزی آگاهی از خطرات مین و مواد منفجره بازمانده از جنگ تحمیلی از 27 آذرماه آغاز و تا 29 آذرماه سالجاری ادامه خواهد داشت.

شفیعی خاطرنشان کرد: 40 نفر از استان های خراسان رضوی، کردستان، خوزستان، آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه در این دوره شرکت خواهند کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه پذیرش شرکت کنندگان در این دوره را 26 آذر ماه اعلام کرد و گفت: اسکان شرکت کنندگان این دوره در اردوگاه آموزشی، فرهنگی، تفریحی امید کرمانشاه خواهد بود و کلاس های آموزشی دوره نیز در سالن اجتماعات جمعیت هلال احمر استان برگزار می شود.

شفیعی در پایان خاطرنشان کرد: رییس امور تسلیحاتی کمیته بین المللی صلیب سرخ به همراه 4 نفر از مربیان پروژه در این دوره حضور خواهند داشت.