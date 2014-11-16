مجتمع کیو در غرب کشور کم نظیر است/ شکوفایی اقتصاد لرستان با رونق صنعت ساختمان

هوشنگ بازوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند اجرای مجتمع تجاری مسکونی کیو خرم آباد اظهار داشت: کار مطالعات این پروژه تمام شده و عملیات اجرایی آن طی یک ماه اخیر شروع شده است.

وی با اشاره به انعقاد قرارداد اجرای پروژه در ۲۴ فروردین ماه سالجاری عنوان کرد: روند اجرای کار تاکنون راضی کننده بوده است.

استاندار لرستان با اشاره به انجام ۹۰ هزار مترمکعب خاکبرداری در جریان اجرای این پروژه افزود: در حال حاضر کار احداث فونداسیون پروژه در حال انجام است.

بازوند با اشاره به در نظر گرفتن فضاهای ورزشی، فرهنگی و تفریحی در قالب مجتمع تجاری مسکونی کیو ادامه داد: کارفرمای این پروژه توانمند بوده و جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

وی با اشاره به احداث مجتمع تجاری مسکونی کیو با سرمایه گذاری سازمان اقتصادی کوثر متعلق به بنیاد شهید یادآور شد: در حال حاضر عمده مصالح مورد نیاز پروژه از جمله میلگردها و بتن مورد استفاده در فونداسیون از محل تولیدات داخلی استان تامین می شود.

استاندار لرستان با بیان اینکه رونق صنعت ساختمان می تواند چرخ دیگر صنایع استان را نیز بچرخاند افزود: در حال حاضر برخی کارخانجات بتن آماده استان که غیرفعال بوده اند با اجرای این گونه پروژه ها تولید خود را سر گرفته اند.

بازوند با اشاره به اشتغال بیش از ۴۰۰ نفر در زمان اجرای مجتمع تجاری مسکونی کیو یادآور شد: همچنین تابلوی روزشمار احداث پروژه نیز به منظور اعتمادسازی میان مردم در مسیر تکمیل این مجتمع نصب می شود.

وی با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه در خرم آباد گفت: به طور ماهانه از روند اجرای مجتمع تجاری مسکونی کیو بازدید به عمل خواهد آمد.

استاندار لرستان با بیان اینکه مجتمع تجاری مسکونی کیو در غرب کشور کم نظیر و یا شاید بی نظیر است، یادآور شد: تکمیل این پروژه می تواند در ارتقای عمران شهری خرم آباد تاثیر گذار باشد.

بازوند به وعده مسئولان پروژه برای بهره برداری از مجتمع طی هزار و ۶۷ روز تصریح کرد: استانهای همسایه لرستان چنین پروژه ای ندارند که این امر نشان دهنده توفیق مسئولان استان در جذب سرمایه گذار بخش خصوصی است.

وی با اشاره به اینکه این پروژه بزرگ در زمینی به زیربنای ۱۷ هزار و ۵۰۰ مترمربع در حال احداث است، گفت: این مجتمع در مساحت ۱۵۰ هزار مترمربع و در ۳۰ طبقه احداث می شود.

وی با اشاره به احداث ۴۴۱ پارکینگ در طبقه اول و ۵۹۳ پارکینگ در طبقه دوم مجتمع مسکونی تجاری کیو تصریح کرد: همچنین سه طبقه برای احداث فروشگاه مرکزی، هایپر مارکت، رستوران و فضاهای ورزشی در نظر گرفته شده است.

استاندار لرستان با اشاره به وجود ۲ برج مسکونی در این مجتمع ادامه داد: میانگین واحدهای مسکونی تا ۹ طبقه ۱۲۰، ۱۳۰ و ۱۴۰ متری بوده و در ۶ طبقه نیز واحدها از ۱۹۶ تا ۲۰۰ مترمربع مساحت دارند.

بازوند با اشاره به وجود چند واحد ۴۰۲ متری در طبقات بالای این مجتمع بیان داشت: نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در احداث این پروژه با حضور هلدینگ متعلق به بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت خواهد گرفت.