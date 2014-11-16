ورزش کلیدی ترین رفتار در مواجهه با بیماری دیابت است/ اصلاح شیوه زندگی راه برای پیشگیری

به گزاش خبرنگار مهر، رشید حیدری مقدم ظهر یک شنبه در همایش دیابت که با حضور جمع زیادی از بیماران دیابتی استان همدان برگزار شده بود، اظهار داشت: در حال حاضر تمام دنیا به این نتیجه رسیده که ورزش یکی از نیازهای فیزیولوژیکی بدن است و با ورزش کردن می توان بیماری های قلبی عروقی، فشار خون، کلسترول و دیابت کنترل کرد.

وی با بیان اینکه برگزای چنین همایش هایی باید موجب افزایش سطح آگاهی مردم و ارتقا سلامت جامعه شود، افزود: متاسفانه در ایران برخی مردم هنگامی به ورزش روی می آورند که سلامتی آنان در خطر است، بلکه باید به سمتی حرکت کنیم که ورزش در برنامه روزمره ما جای خود را پیدا کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی همدان با اعلام اینکه ورزش های ترکیبی نقش بسیار موثری در پیشگیری بیماری های متفاوت دارد، عنوان کرد: ورزش هایی که همراه با حرکات قدرتی و مقاومتی است، به دلیل تولید گلوکز و جذب آن در خون، می تواند همانند داروی انسولین عمل کند و عوارض بیماری دیابت را به طور چشمگیری به تاخیر اندازد.

حیدری مقدم با عنوان اینکه بیمای دیابت، بیماری با علایم، روش های پیشگیری و درمان مشخص و قابل کنترل است، گفت: باید شخص بیمار با پذیرش بیماری عوارض آن را به کمترین میزان برساند و به جنگ با آن نپردازد.

وی با اشاره به نتایج مطلوب ورزش در بهبود بیماری دیابت، ورزش را به عنوان کلیدی ترین رفتار در مواجهه با این بیماری ذکر کرد و افزود: ورزش باعث ایجاد احساس نشاط و انرژی در فرد، کنترل وزن، افزایش قدرت انعطاف پذیری عضلات، افزایش بافت عضلانی، تولید گلوکز در بدن، کاهش نیاز به انسولین، نگاه بهتر به زندگی و کاهش اضطراب و استرس در افراد می شود.

هرچه از زمان بروز دیابت در فرد بگذرد عوارض قلبی، کلیوی و یا چشمی بیشتر می شود

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز در همایش دیابت عنوان کرد: در بیماری دیابت، از همان آغاز بیماری روند ایجاد عوارض آغاز می گردد که البته ممکن است تا سال ها خود را نشان ندهد و هرچه از زمان بروز دیابت در فرد بگذرد عوارض قلبی، کلیوی و یا چشمی بیشتر گردد.

حسین معین توکلی با اشاره به اینکه برای نوع اول دیابت راهی برای پیشگیری وجود ندارد، افزود: در دیابت نوع دوم که ۸۰ درصد از افراد مبتلا به آن دچار چاقی هستند، بهترین راه پیشگیری اصلاح شیوه زندگی از طریق کاهش مصرف غذاهای آماده و شیرینی جات، پرهیز از استرس، استفاده مداوم از سبزیجات و ترک سیگار است.

وی با بیان اینکه بیماری دیابت بسیار نگران کننده تر از آن چیزی است که ما با آن برخورد می کنیم، ادامه داد: بیماران دیابتی باید درمان دارویی را جدی بگیرند و در کنار آن تحت نظر متخصص تغذیه باشند و با رعایت وعده های غذایی و میان وعده، آب و سبزیجات فیبری کافی مصرف کنند.

کارشناس ارشد تغذیه نیز با اعلام اینکه یک بیماران دیابتی نباید مواد غذایی ضروری را از برنامه غذایی خود حذف کند، گفت: باید از مواد جایگزین طبق دستور متخصص تغذیه استفاده شود، چرا که استفاده از موادی چون غلات، حبوبات، پروتئین ها، سبزیجات، لبنیات و حتی چربی ها بطور مناسب و با محدودیت برای بدن ضروری است.

لادن سرکانی با اشاره به اینکه کشور ایران جزو پرمصرف ترین کشورها در استفاده از نمک است، عنوان کرد: بیشتر عادات غذایی غلط ما ریشه در تغذیه ناصحیح در کودکی دارد و باید کودکان خود را از سنین پایین به ذائقه مناسب و عادات صحیح غذایی عادت دهیم.