مدیرعامل خانه سینما به رییس جدید رسانه ملی تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی عسگرپور انتصاب محمد سرافراز را به ریاست سازمان صدا و سیما تبریک گفت.

متن نامه محمد مهدی عسگرپور به شرح ذیل است:

«جناب آقای دکتر محمد سرافراز

ریاست محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

احتراماً وظیفه خود می دانم به نمایندگی از جامعه اصناف سینمای ایران انتصاب جنابعالی را به عنوان رئیس جدید رسانه ملی تبریک گفته و دوران موفقی را در تصدی این مسئولیت حساس و خطیر برای شما آرزو کنم.

اشارات و نکته سنجی جنابعالی بر تجمیع نخبگان بمنظور شناخت هر چه بیشتر این رسانه با ایجاد اتاق فکر مطلوب و برون رفت از انفعال و قرار گرفتن جایگاه واقعی صدا و سیما در سبد رسانه ای مردم و انجام مأموریت های ملی و جهانی این پدیده جریان ساز و تأثیر گذار، امیدواری سینماگران را بعنوان بخش عظیمی از تولید کنندگان آثار بصری کشور به همراه دارد و یقیناً همکاری و همدلی صمیمانه آنان را به دنبال خواهد داشت.

خانه سینما، بعنوان نهاد ملی و مدنی سینمای ایران ضمن استقبال از برنامه های جنابعالی که در آئین معارفه بصورت مختصر مطرح شد، آمادگی تعامل بیش از پیش سینماگران را در نیل به این اهداف اعلام می‌نماید و از خداوند متعال توفیق جنابعالی را در این مسیر خواهان است.»