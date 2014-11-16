به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون، دور اول رقابتهای مقدماتی ریو 2016 در حالی از اسفندماه سال جاری آغاز می شود که مراسم قرعه کشی این بازیها روز 15 آذرماه در محل کنفدراسیون فوتبال آسیا با حضور 19 نماینده از آسیا برگزار خواهد شد.

تیم های استرالیا، بحرین، بنگلادش، چین، چین تایپه، کره شمالی، هنگ کنگ، هند، ایران، ژاپن، اردن، کره جنوبی، لائوس، میانمار، فلسطین، سریلانکا، تایلند، ازبکستان و ویتنام در این قرعه کشی حضور دارند.گفتنی است. مرحله مقدماتی رقابتهای ریو2016 در رده سنی بزرگسالان از اسفندماه سال 93 آغاز خواهد شد.