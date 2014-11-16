زیبنده نیست که حوادث ترافیکی دومین علت مرگ و میر در ایران باشد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدحسن هاشمی ظهر یکشنبه در مراسم یادمان قربانیان سوانح رانندگی با اشاره به اینکه تلفات رانندگی سومین علت مرگ در کشور و دومین عامل در برخی از استان ها است، اظهار داشت: شایع‌ترین علت نابودی انسان ها در سنین 15- 20 سال نیز سوانح رانندگی گزارش داده شده است.

وی ادامه داد: مشکلات کشور را باید از تریبون های عمومی اعلام کرد و رودروایستی در همه زمینه ها ما را دچار مشکل کرده است، در صورتی که صنعت یا فرهنگ مشکلی داشته باشد باید آن را گفت و در این زمینه ها روراست بود.

وزیر بهداشت ادامه داد: روزانه در تهران تعداد زیادی در اثر تصادفات کشته می شوند که بسیاری از آنها دارای خودروهای لوکس بوده و در نقاط شمال شهر زندگی می کنند و این نشان می دهد وسیله نقلیه مناسب و راه خوب باز هم تلفات رانندگی به همراه دارد و این موید این مطلب است که در زمینه های فرهنگی جهت کنترل کاهش تصادفات دچار مشکل هستیم.

هاشمی اضافه کرد: در حال حاضر استفاده از کمربند ایمنی در کشور فرهنگسازی شده و این نشان می‌دهد که اگر در زمینه فرهنگسازی سرمایه گذاری کنیم موفق خواهیم بود.

وی با بیان اینکه 18 هزار کشته رانندگی تعداد زیادی معلولیت نیز به همراه دارد، افزود: بخش عمده ای از اقتصاد کشور درگیر حاشیه های ناشی از تصادفات است و آمار مجروحین و معلولین تصادفات 10 تا 15 درصد بیشتر از مرگ و میر است.

وزیر بهداشت بیان کرد: وزارتخانه ما متاسفانه معلول فرهنگ، صنعت و جاده نادرست است و از طرفی هر مسئولی که عهده دار سمتش می شود مشکلات را گردن مسئولین قبل از خود می اندازد می داند، در حالی که باید در این زمینه ها اهتمام داشت و همه مسئولین جهت کنترل تصادفات همدل و همراه باشند.

هاشمی با اشاره به بکارگیری 3 هزار آمبولانس و فعالیت 2 هزار پایگاه و 980 بیمارستان در زمینه تصادفات رانندگی اظهار داشت:این آمار 50 درصد نیاز کشور را تامین می کند، ضمن اینکه باید تقویت‌های لازم در این زمینه انجام گیرد دستگاه های مختلف نیز باید تلاش کنند تا مشکلات مردم حل شود.

وی تاکید کرد: مجلس و دولت باید همکاری های لازم را انجام داده و نواقص را رفع کنند، همچنین بخش‌هایی که جهت رفع مشکلات در زمینه کاهش تصادفات زمانبر است را نباید رها کنیم تا بتوانیم به نتیجه های اثربخش در زمینه کاهش تلفات رانندگی دست یابیم.

وزیر بهداشت همچنین گفت: برازنده کشور ما نیست که با وجود هدف‌گذاری ها در کاهش سوانح و تلفات هنوز دومین علت مرگ، حوادث ناگوار رانندگی در جاده ها و شهرها است.

هاشمی افزود: امیدواریم سیاستگذاران همچنین بخش های فرهنگی کشور همکاری های لازم را جهت کاهش تلفات انجام دهند تا میزان تلفات رانندگی کمتر شود. این مسئله بسیار رنج آور است که به دلیل بی احتیاطی و کمبود امکانات فردی از نعمت هایی که خدا برای او قرار داده، محروم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پایان این مراسم، عضو افتخاری جمعیت حمایت از قربانیان راه‌ها شد.