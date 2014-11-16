کمتر از ۵ درصد جمعیت کرج عضو کتابخانه های عمومی هستند/ غنی سازی تنها کتابخانه تخصصی نابینایان البرز

حسین ذکریاپور در گفتگو با مهر، درباره وضعیت کتابخوانی در شهر کرج با بیان اینکه این شهر به دلایلی چون مهاجر پذیری، استقرار چهار زندان، حاشیه نشینی و... به مهندسی فرهنگی خاصی نیاز دارد، اظهار داشت: در این جامعه شهری ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و تسهیل دسترسی ساکنان کرج به منابع مطالعاتی و کتابخانه های عمومی می تواند گامی در جهت ارتقای همبستگی مردم باشد.

وی با بیان اینکه این شهرستان نیاز فراوانی به اداره کتابخانه های عمومی داشت و تاسیس این نهاد نقطه عطفی در فعالیت کتابخانه های عمومی شهر به شمار می رود، گفت: در حال حاضر ۳۹ باب کتابخانه نهادی و مشارکتی در شهرهای کرج، آسارا، محمدشهر ، کمالشهر، گرمدره و ماهدشت فعال است اما این تعداد جوابگوی نیاز جمعیت این شهر نیست.

به گفته ذکریاپور مقدار فضای مناسب کتابخانه ای باید به ازاء هر ۱۰۰ نفر هشت متر مربع باشد ولی در حال حاضر در کرج یک متر مربع است.

وی تاسیس انجمن خیرین کتابخانه ساز استان را گامی برای افزایش سرانه زیربنایی کتابخانه های عمومی دانست و ادامه داد: براساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ باید ۳۵ درصد جمعیت، عضو کتابخانه های عمومی باشند که هم اکنون در کرج این رقم تنها ۴.۵ درصد جمعیت است. گرچه نسبت به سال قبل از رشدی ۳۰ درصدی برخوردار بوده است.

ذکریاپور منابع کتابخانه ای موجود را هم در فاصله ای فابل توجه با سند چشم انداز اعلام کرد و افزود: تعداد منابع و کتابهای موجود در کتابخانه های شهرستان کرج ۵۸ هزار نسخه است اما طبق سند چشم انداز باید به ازای هر ۱۰۰ نفر ۴۰۰ عنوان کتاب موجود باشد که در حال حاضر تنها ۴۰ عنوان کتاب به ازای ۱۰۰ نفر موجود است.

برنامه های هفته کتاب در کرج

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان کرج درباره برنامه های هفته کتاب و کتابخوانی از ایجاد ۱۸ ایستگاه فعال مطالعه در نقاط پرتردد شهرستان از جمله ترمینالها، بیمارستانها، دادسراهای عمومی، ایستگاه مترو و استانداری، عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی، ایجاد و غنی سازی بخش کودک با امکاناتی مانند کتابهای تخصصی و برنامه های به روز نرم افزاری، ایجاد و حمایت از گروههای مطالعاتی تخصصی در کتابخانه های عمومی و برگزاری مسابقات فرهنگی متنوع کتابخوانی برای قشرهای مختلف به صورت هدفمند را از فعالیت های این هفته اعلام کرد.

به گفته ذکریاپور ایجاد و غنی سازی تنها کتابخانه تخصصی بخش نابینایان استان البرز در کتابخانه امیر کبیر، برگزاری کارگاههای نویسندگی، روش های صحیح مطالعه، شاهنامه خوانی و مهارت های زندگی، برگزاری مسابقه نقاشی ویژه کودکان با موضوع کتاب و کتابخانه در استان و شهرستان، به روز کردن تجهیزات الکترونی کتابخانه ها و اجرای طرح پایلوت نرم افزار سامان در استان البرز و ایجاد طرح یکپارچه سازی عضویت استانی و کشوری (با این طرح هر عضوی تواند با داشتن کارت عضویت از هر کتابخانه ای در سطح استان و کشور کتاب به امانت بگیرد) از دیگر برنامه های هفته کتاب و کتابخوانی در کرج است.