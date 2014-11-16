مبلغان پیامهای عاشورایی را با زبان روز منتقل کنند/ هراس نظام سلطه از جهانی شدن فرهنگ عاشورایی

حجت الاسلام ناصر شکریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری و مراجع تقلید در خصوص انتخاب اشعار از سوی مداحان، تصریح کرد: با توجه به تذکر مقام معظم رهبری و برخی مراجع تقلید مبنی بر دقت در محتوای اشعار و سبک های مداحی، از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی امور اجرایی این مسأله به سازمان تبلیغات اسلامی واگذار شد تا آسیب‌ها شناسایی و در رفع این آسیب‌ها اقدام و نظارت انجام شود.

حجت الاسلام شکریان گفت: دشمنان نسبت به حادثه عظیم عاشورا تبلیغات منفی بسیاری انجام داده و سعی داشتند تا جریان کربلا را وارونه جلوه دهند، اما اراده خداوند متعال اراده کرده است تا دستگاه حسینی باقی بماند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران تصریح کرد: جریان عاشورا مانند قرآن است، آنچنانکه قرآن در هر زمان برای ما تازگی دارد حادثه کربلا و قیام امام حسین(ع) نیز در هر زمان برای ما تازگی دارد و کهنه نخواهد شد و با گذشت حدود ۱۳۷۵ سال از نهضت حسینی، ارادت مردم نسبت به امام حسین(ع) روز به روز بیشتر شده است.

این مسئؤل فرهنگی ادامه داد: امروزه دشمنان اهل بیت(ع) برای آنکه بتوانند شیعیان را از بین ببرند قصد دارند دو بال پرواز شیعیان که عاشورا و انتظار است را مورد حمله قرار دهند و برای اجرایی کردن این اهداف گفتند اول باید ولی فقیه در که حافظ و نگهبان این بال است مورد هدف قرار داد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران در ادامه سخنان خود از ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ(س) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻧﻮﯾﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ، ﺻﺒﺮ و رﺷﺎدت ﯾﺎد ﮐﺮد و اﻓﺰود: اﯾﻦﺑﺎﻧﻮی ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﻼم ﺣﻖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮ ﮔﺮدن اﺳﻼم دارد.

این استاد حوزه و دانشگاه ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ(س) ﺑه ﻮاﺳﻄﻪ ﺣﻀﻮر در ﮐﺮﺑﻼ و ﻣﺸﺎھﺪه آن واﻗﻌﻪ ﻋﻈﯿﻢ، ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻢ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری در ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻗﯿﺎم و ﺣﻘﺎﯾﻖ آن ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ، ﺑﯿﺎن کرد: آن ﺑﺎﻧﻮی ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﻼم ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺻﺤﯿﺢ واﻗﻌﻪ ﻋﻈﯿﻢﻋﺎﺷﻮرا ﺳﺒﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری آن ﻧﮫﻀﺖ در ﺟﮫﺎن ﺷﺪ.

خطیب جمعه موقت بابل ضمن اشاره به گفتمان و مواضع حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (حفظه الله) مبنی بر ایستادگی و استقامت در برابر جبهه استکبار و یزیدیان زمان خاطر نشان کرد : امروزه الگوی علمی و عملی همه مسلمانان جهان در برابر مستکبرین عالم همان منطق عاشورایی حسین بی علی(ع) است که حتی اگر در این راه کشته شوی پیروز خواهی شد.

حجت الاسلام ناصرشکریان با بیان این که نظام سلطه همواره از جهانی شدن فرهنگ عاشورا هراسان هستند، گفت: گفتمان عاشورایی راه مقابله با هجمه های دشمنان است.