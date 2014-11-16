غفلت از مصدومان سوانح رانندگی/ اغلب سانحه دیدگان از قشر محروم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید معیدفر در مراسم یادمان قربانیان سوانح رانندگی با بیان اینکه حادثه‌دیدگان سوانح رانندگی، اغلب مورد غفلت واقع می‌شوند، گفت: این در حالی است که چنین ضایعاتی آسیب‌های فراوانی برای کشور دارد و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.

وی افزود: اغلب حادثه‌دیدگان سوانح رانندگی از خانواده‌های محروم اقتصادی و اجتماعی هستند که پس از بروز چنین مشکلاتی برای آنها فقر خانواده بیشتر شده و آسیب‌های اجتماعی گسترش می‌یابد.

رئیس کارگروه اجتماعی و فرهنگی کمیسیون ایمنی راه‌ها، تصریح کرد: همگام با تلاش جهانی برای کاهش سوانح رانندگی لازم است ما نیز سهمی در این زمینه داشته باشیم. به همین منظور از 14 تا 25 آبان ماه به عنوان دهه ایمنی راه‌ها از سوی کارگروه اجتماعی و فرهنگی کمیسیون ایمنی راه‌ها نامگذاری شد تا ما نیز سهمی در کاهش تلفات رانندگی دنیا داشته باشیم.

معیدفر با بیان اینکه در برنامه‌ریزی بلندمدت باید همه ارگان‌های دست‌اندرکار برای کاهش سوانح رانندگی همکاری و تعامل دقیق داشته باشند، گفت: لازم است به سهم خود در کاهش سوانح رانندگی واقف باشیم و بدانیم هر شخص خود برای کاهش سوانح رانندگی مسئولیت دارد.

همچنین در ادامه محبوبه خلوق مسئول کمیسیون فرهنگی ـ اجتماعی اتحادیه جهانی معلولان در سازمان ملل اظهار داشت: یکی از اصلی‌ترین مطالبات انسان موضوع پیشگیری است اما متاسفانه در ایران در بخش پیشگیری خوب عمل نشده است و اغلب به دنبال درمان هستیم، در حالی که هزینه‌های پیشگیری ارزان‌تر از درمان است.

وی با بیان اینکه جمعیت معلولان بزرگترین اقلیت دنیا هستند که بیش از یک میلیارد نفر انسان را تشکیل می‌دهند، بیان کرد: در این عرصه باید در تصمیم‌گیری‌ها و تصویرسازی‌ها به جمعیت معلولان توجه شود.

وی تصریح کرد: متأسفانه یک لحظه غفلت خودروساز و کاهش استانداردها یک معلولیت دائم ایجاد می‌کند؛ قانونگذار باید بداند که در وقوع حادثه، همه جوانب بررسی دقیق شود.

خلوق با بیان اینکه در بخش بیمه‌های توانبخشی برای معلولان باید تلاش به سزایی انجام شود، اظهار داشت: هر روز به تعداد قربانیان سوانح رانندگی افزوده می‌شود، اما اعتبارات کاهش می‌یابد، بودجه پیشگیری مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد و مسئولان دغدغه‌ای برای این امور ندارند.

عضو جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها با بیان اینکه باید کمیته پیگیر با مسئولیت دولتمردان مطالبات قربانیان سوانح رانندگی را پیگیری کند، افزود: چنین برنامه‌ای که امروز در آسایشگاه کهریزک برگزار شد، در بسیاری از کشورهای دنیا امروز در حال برگزاری است و این نشان از توجه به آسیب‌دیدگان حوادث رانندگی دارد.