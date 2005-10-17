قطعاتي كه شل در سروش و نوروز به كار برده كهنه و دست دوم بوده است//بخش حقوقي وزارت نفت بايد كوتاهي شل را به طور جد پيگيري كند

شكر الله عطارزاده در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر درباره مشكلات به وجود آمده در ميادين سروش و نوروز كه باعث قطع توليد از آنها شده است، گفت : طرح توسعه ميادين سروش و نوروز از آغاز با مشكلات فراواني مواجه بوده به طوري كه تاخير 20 ماه در اين پروژه اولين نماد آن بوده است .

وي افزود : درديداري كه مهندس زنگنه وزير سابق نفت و اعضاي كميسيون انرژي مجلس در هنگام راه اندازي اين طرح داشتند، رسيدن به توليد 190 هزار بشكه هدف اصلي اين طرح عنوان شد در حالي كه پيمانكار اين طرح تاكنون نتوانسته به اين ميزان توليد برسد كه اين عامل خود خسارت فراواني را به ايران وارد كرد .

وي اظهارداشت : از سويي ديگر عده اي از كارشناسان و متخصصان داخلي در گزارشي اعلام كردند كه قطعات و و سايل مورد نياز اين طرح دست دوم بوده و شل در اين پروژه از قطعات مناسب و نواستفاده نكرده است.

به گفته وي ، در اين گزارش اعلام شده بود كه طرف ايراني در اين پروژه بسيار ضعيف عمل مي كند و تمام اين عوامل بر وضعيت پروژه اثر خواهد داشت و عدم كارايي تاسيسات استفاده شده در اين طرح ظرفيت توليد را به رقم مورد نظر نخواهد رساند .

عطار زاده افزود : تمام اشكلات موجود نتيجه اهمال كاري و عدم مديريت قوي كارفرما و طرف ايراني است كه بايد در اين باره به مجلس پاسخگو باشد .

وي با اشاره به تاخير طرح سروش و نوروز گفت : اين طرح 20 ماه تاخير داشت و شركت شل نيز با هيچ برخوردي از سوي كارفرماهاي ايراني مواجه نشد در صورتي كه اگر پيمانكاران داخلي در پروژه اي چند ماه تاخير داشته باشند بايد بارها پاسخگو باشند

وي درپايان گفت : بخش حقوقي وزارت نفت بايد به طور جدي اين مساله را درميادين سروش و نوروز پيگيري كند .