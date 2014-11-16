به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندانی که تغییرات جوی و الگوهای آب و هوایی را مورد بررسی قرار می دهند، متوجه شده اند همزمان با افزایش گرمای زمین، روند شکل گیری و وقوع رعد و برق در کشوری نظیر آمریکا افزایش قابل توجهی داشته است.

مدلهای فعلی اوضاع جوی نشان می دهد تا پایان قرن حاضر و در صورت تداوم سرعت گرمایش زمین، وقوع رعد و برق در آمریکا تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.

دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا در برکلی این مطالعه را انجام داده و نتایج آن را در تازه ترین شماره نشریه ساینس منتشر کرده اند. آنها برای این منظور به مطالعه دقیق ۱۱ مدل آب و هوایی مختلف پرداخته و به این نتیجه رسیدند که تجمیع تاثیرات آنها به تولید رعد و برق بیشتر منجر خواهد شد.

دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا دریافته اند همزمان با ادامه فرآیند گرمایش، رعد و برق ها نه تنها بیشتر بلکه انفجاری تر خواهند شد.

به گفته آنها علت این تغییر را باید در میزان آب در حال تبخیری دانست که همزمان با ادامه گرمایش زمین، بر شدت بخار تولید شده افزوده می شود.

دانشمندان این دانشگاه به این نکته اشاره می کنند که وجود بخار آب بیشتر در اتمسفر به معنای سوخت بیشتر برای تولید رعد و برق انفجاری تر است.