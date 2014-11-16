ترویج فرهنگ کتابخوانی نیازمند اقدامات پایه ای است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا موزونی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از کتاب خوانان برتر کودک و نوجوان مراکز کانون های پرورش فکری استان کرمانشاه، اظهار داشت: کودکان کرمانشاهی طی سال جاری در زمینه کتاب و کتابخوانی موفقیت های چشمگیری را کسب کرده اند.

وی از برگزاری همایش های مختلف در حوزه کتاب و کتابخوانی در سطح استان کرمانشاه خبر داد و افزود: این همایش ها با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و افزایش میزان مطالعه در بین کودکان و نوجوانان برگزار شده است.

موزونی خاطر نشان کرد: کودکان و نوجوانان کرمانشاهی طی مدت سپری شده از سال جاری ۸۲ هزار جلد کتاب را خلاصه نویسی کرده اند، ضمن اینکه آنها طی همین مدت ۱۰۶ هزار جلد کتاب را خوانده اند.

مدیر کل کانون پرورش فکری استان کرمانشاه لزوم استمرار و مداومت برنامه ها را یادآور شد و افزود: ترویج فرهنگ کتابخوانی در بین کودکان و نوجوانان مورد توجه مربیان کانون در سطح استان است.

موزونی خاطر نشان کرد: همه دستگاه ها باید در راستای ترویج و توسعه فرهنگ کتابخوانی در جامعه تلاش کنند و خود را موظف و مسئول بدانند.

وی تحقق این هدف را نیازمند اقدامات پایه ای و مناسب دانست و افزود: کرمانشاه در زمینه ترویج فرهنگ کتابخوانی جزو استان های برتر کشور است.

موزونی یادآور شد: در همین راستا همایش تجلیل از کتاب خوانان برتر استان طی سال جاری برگزار شد.

گفتنی است، در پایان این مراسم کتاب خوانان برتر کودک و نوجوان استان کرمانشاه معرفی و از آنها تجلیل شد.