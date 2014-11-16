بررسی تحولات قدس و کرانه باختری در جلسه هفتگی امت واحده برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تحولات قدس و کرانه باختری در جلسه هفتگی امت واحده با حضور یک مبارز فلسطینی برگزار شد.

صهیب المسالمه، جوان مبارز فلسطینی با اشاره به اتفاقات چهار ماه گذشته کرانه باختری گفت: از یک هفته قبل تا به امروز درگیری ها شدیدتر شده و از انواع سلاح‌هایی که ممنوعیت جهانی دارد، مثل گازهای اشک آور و اسفنج‌های مسموم استفاده می‌کنند تا مردم را سرکوب کنند. امروز هم یک نوجوان دچار جراحت شدید از ناحیه چشم شد.

این جوان فلسطینی، شهادت شهیدان اکارن و ماهر و قبل از آن هم شهیدان عبدالرحمن شلولی و محمد جبرین و حجازی که بخاطر جسارت شدید یهودیان شهرک نشین و تجاوز آنان به قدس که با توهین به مقدسات و سوزاندن مسجد و قرآن همراه بود اشاره کرد و عملیات انتحاری آنان را مقدمه جریانات اخیر دانست.

وی گفت: شهید شلولی بعد از انتقال به بیمارستان، توسط یک یهودی به شهادت رسید و رژیم اشغالگر قدس بعد از شهادت این شهدا خانه های آنها را تخریب کرد و بعضی از افراد خانواده ایشان را به زندان انداخت.

وی در ادامه درباره آینده انتفاضه سوم گفت: همانطور که انتفاضه اول و دوم با حمایت خود مردم انجام شد، این انتفاضه هم قطعا همانطور خواهد بود و مردم فلسطین آنرا ادامه خواهند داد. وی افزود: اسرائیل از ابومازن، رئیس تشکیلات خودگردان خواسته که مانع انتفاضه سوم جوانان فلسطینی بشود ولی مردم و جوان ها اگر ببینند که خواسته های شان برآورده نمی شود، خودشان دست به انتفاضه و انقلاب می زنند و دولت هم نمیتواند مانع آنها بشود.

صهیب از دستگیری مروان برغوثی یکی از سران فتح خبر داد که بدلیل دعوت مردم به مبارزه با اشغالگران، توسط دولت فلسطین دستگیر شد.

وی ضمن اشاره به جایگاه خوب حماس بین مردم فلسطین گفت: فلسطینی‌ها به جای اینکه از اسرائیلی‌ها ضربه بخورند، بیشتر از خودی ها یعنی دولت خودگردان ضربه می‌خورند. الان در میان ما سلاح برای مبارزه هست، ولی اراده سران برای مبارزه موجود نیست. این ضعف باعث شده که حرکت ها بسیار کند شود، با این حال اگر دولت مانع شود، مردم خودشان وارد میدان می‌شوند.