کاهش تلفات رانندگی باید از طریق مسائل اجتماعی و ملی حل شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی، وزیر راه در مراسم «یادمان قربانیان سوانح رانندگی» با بیان اینکه در حال حاضر با پدیده جهان مدرن و صنعتی روبرو هستیم، گفت: دنیا به سمت صنعتی شدن پیش رفته و زندگی ماشینی بر جوامع غلبه کرده است.

وی ادامه داد: یک میلیون و 300 هزار نفر در سال در سوانح رانندگی در جهان کشته می‌شوند و این یعنی هر شش ثانیه، یک نفر جان خود را بر اثر سوانح رانندگی از دست می‌دهد.

وزیر راه با بیان اینکه جهان مدرن ضمن ایجاد رفاه، مخاطراتی را برای بشر به همراه داشته است، گفت: از هر 10 نفر کشته تصادفات رانندگی در جهان، 9 نفر مربوط به کشورهای در حال توسعه هستند.

آخوندی گفت: بسیاری از کشورهای توسعه یافته با یک نظام درست در زمینه حوادث رانندگی توانسته‌اند خود را از آسیب‌های رانندگی در امان سازند.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته حوادث رانندگی در ایران 18 هزار کشته و 300 هزار مصدوم بر جای گذاشت، اظهار داشت: متاسفانه 43 درصد تلفات رانندگی مربوط به جوانان 21 تا 40 سال است و از هر 9 نفر کشته، هفت نفر از آنان مرد و درواقع نان‌آور خانواده هستند.

وزیر راه ادامه داد: کشته شدن سرپرست خانواده، چرخه فقر را در کشور توسعه می‌دهد و عوارض بسیار زیادی در کشور به همراه دارد. لذا توجه به موضوع پیشگیری از سوانح رانندگی باید مورد اهتمام جدی قرار گیرد.

آخوندی با بیان اینکه 45 درصد از کشته شدگان رانندگی، عابران پیاده یا موتورسوار هستند، افزود: عدم رعایت مقررات نقش بسیار مهمی در کاهش تلفات دارد. گزارش‌ها نشان می‌دهد یک سوم از کشته‌های تصادفات، تحصیلات زیر دیپلم دارند.

وی تصریح کرد: 20 میلیون نفر در کشور رانندگی می‌کنند. جهت کاهش تصادفات، این مساله که بخواهیم موضوع تصادفات را از سطح ملی به وزارتخانه‌ها تقلیل دهیم، کفایت نمی‌کند بلکه باید این مسائل اجتماعی و در سطح ملی مطرح شود.

وزیر راه عنوان داشت: همه در کشور با موضوع سوانح و تلفات رانندگی درگیر هستند و با توجه به اینکه جامعه جوانی داریم و تعداد خودروها در آینده افزایش می‌یابد و تعداد پشت فرمان‌نشینان بیشتر می‌شود، باید به جای چشم‌پوشی از مسائل، با صدای بلند اعلام می‌کنیم که مشکلات از کجاست؟

آخوندی تاکید کرد: به جای اینکه گناه را بر گردن دیگری بیندازیم، باید مسئولیت همه افراد جامعه اعم از عابر، خودروسوار، مسئولین و ... را در زمینه پیشگیری از تصادفات مشخص کنیم.

وی گفت: مسئولیت اجتماعی را نباید به اداری تقلیل داد. تصادفات سومین عامل مرگ و میر در کشور است و هیچ دولتی به تنهایی نمی‌تواند در پیشگیری از سوانح رانندگی موفق عمل کند.

وزیر راه در پایان با تاکید بر اینکه همه عوامل پیشگیرانه از تصادفات باید به فرهنگ ملی تبدیل شود، گفت: ایمنی راه‌ها جهت پیشگیری از تصادفات زمانی تامین می‌شود که فرهنگ رانندگی ملکه ذهن افراد شود.