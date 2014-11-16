علم آموزی ضرورت اشاعه فرهنگ اسلام/ ترویج کتاب خوانی گامی عملی در ارتقاء آگاهی جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد حاجی زاده یکشنبه در مراسم تجلیل از خادمان کتاب و کتابخوانی و مولفان حوزه دفاع مقدس در اهر گفت: پیشرفت و توسعه هر کشوری در گرو پیشرفت فرهنگی است و ترویج فرهنگ غنی اسلامی با الهام از فرهنگ عاشورا و اهل بیت نیز عامل افتخار و سربلندی انقلاب اسلامی به عنوان یک انقلاب ارزشی و فرهنگی است.

وی با تاکید بر ضرورت ترویج علم و علم آموزی در اشاعه و نشر فرهنگ اسلام ناب محمدی افزود: تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر تلاش مضاعف دراین حوزه نشان از اهمیت و لزوم تقویت برنامه های فرهنگی جامعه بوده و همه ما وظیفه داریم در تحقق این امر تلاش کنیم.

امام جمعه اهر با بیان اینکه کتاب و کتابخوانی یک امر پسندیده و در جهت افزایش آگاهی عمومی است و همه باید برای تبدیل کتابخوانی و توجه به مطالعه به یک فرهنگ در جامعه اسلامی تلاش کنند، گفت: زیربنای توسعه سایر بخش ها و حوزه ها توسعه فرهنگی بوده و این مهم نیز با برنامه ریزی مناسب، ترویج فرهنگ مطالعه و افزایش آگاهی عمومی با همکاری و همراهی همه شهروندان میسر می شود.

این صاحب نظر در حوزه فرهنگی و دینی تأکید کرد: باید کتابخوانی و مطالعه در جامعه اسلامی مورد توجه جدی همه ما قرار گیرد و اطلاعات لازم و کافی در زمینه های مختلف را با مطالعه کتاب کسب کنیم که متاسفانه ٱمار کتاب و کتابخوانی در سطح جامعه نشان دهنده این امر و در حد قابل قبول و شایسته ایران اسلامی با پیشینه فرهنگی نیست و باید ساز و کار عملی دراین زمینه ارائه شود.

ترویج کتاب خوانی گامی عملی در ارتقاء آگاهی جوانان

فرماندار اهر نیز در این مراسم ترویج فرهنگ کتاب خوانی و مطالعه را گامی عملی در ارتقاء سطح علمی، فرهنگی و پژوهشی - تحقیقاتی جوانان عنوان و خاطر نشان کرد: باید در حوزه فرهنگی که از دغدغه های اصلی مقام معظم رهبری است، با تلاش مضاعف گام های عملی برداریم و با راهکارهای مناسب و جوان پسند زمینه تشویق و ترغیب قشر جوان به کتاب و کتابخوانی را فراهم کنیم.

رضا صدیقی منطقه ارسباران و شهرستان اهر را منطقه ای با پیشینه فرهنگی و تاریخی درخشان برشمرد و تصریح کرد: باید به نحو شایسته بتوانیم ستارگان علم، اندیشه و فرهیختگان گذشته را به نسل جدید معرفی و با استفاده از چنین راهکارهایی آنها را نسبت به فرهنگ مطالعه و کتابخوانی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی ارتقاء دانش و سطح آگاهی نسل جوان تشویق و ترغیب کنیم.

چاپ بیش از ۲۰۰۰ عنوان کتاب از اصحاب فرهنگی و محقق منطقه ارسباران

حسین دوستی از محققان و پژوهشگران در زمینه منطقه ارسباران نیز این منطقه را خاستگاه اندیشمندان، عالمان دینی و فرهیختگان و نخبگان علمی فرهنگی و از قطب های مهم کشور در بحث فرهنگ برشمرد و گفت: تاکنون بیش از دو هزار عنوان کتاب از اصحاب فرهنگی و محقق منطقه ارسباران به چاپ رسیده که نشان از پتانسیل قوی و پشتوانه فرهنگی این منطقه می باشد.

فرهنگ جبهه و دفاع مقدس یک دایره المعارف و منبع ارزشمند فرهنگی و معنوی است

در این برنامه مهدی قلی رضایی راوی کتاب لشگر خوبان نیز پشتوانه هشت سال دفاع مقدس را پشتیبانی مردم از نظام و ولایت برشمرد و افزود: فرهنگ جبهه و دوران دفاع مقدس در نوع خود یک دایره المعارف و یک منبع ارزشمند در حوزه فرهنگی و معنوی است که این فرهنگ هر چه بیشتر در جامعه تبیین و ترویج شود، ارزش های دفاع مقدس بیشتر و بهتر نمایان خواهد شد.

گفتنی است در این مراسم که به همت شورای کتابخانه های عمومی شهرستان اهر و همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی برگزار شد، در کنار تجلیل از مهدی قلی رضایی و حسین بالاگر به عنوان فعالان در حوزه دفاع مقدس و مؤلفان کتاب های "لشگر خوبان" و "آن سوی آتش" از حسین دوستی مولف ۴۷ عنوان کتاب و جمعی از فعالان عرصه کتاب و کتابخوانی نیز تجلیل شد.