به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صبایی جانشین مرکز آموزش‌های غیرحضوری حوزه‌های علمیه خواهران با بیان اینکه حدود 4هزار نفر در این مرکز در حال تحصیل هستند گفت: از میان طلاب شاغل به تحصیل در این مرکز، 2 هزار و 249 نفر در مقطع تخصصی (سطح سه) هزار و 649 نفر در مقطع عمومی (سطح دو) در حال تحصیل هستند.

وی اضافه کرد: امسال در مقطع تخصصی 339 نفر از میان 2هزار و 317 دواطلب، در این مرکز پذیرفته شده‌اند که از میان آنها 221 نفر در گرایش تفسیر و علوم قرآنی، 87 نفر در گرایش فقه و اصول و 33 نفر در گرایش تاریخ اسلام مشغول به تحصیل هستند.

صبایی ادامه داد: با توجه به اجرای دو شیوه مجازی و مکاتبه‌ای در این مرکز، 236 نفر از طلاب شیوه مجازی و 105 نفر شیوه مکاتبه‌ای را انتخاب کرده‌اند.

وی اظهار کرد: در مقطع عمومی نیز در سال جاری 700 نفر وارد مرحله غیرحضوری شده و تحصیل در مرکز آموزش‌های غیرحضوری را آغاز کرده‌اند.

جانشین مرکز آموزش‌های غیرحضوری حوزه‌های علمیه خواهران یادآور شد: طلابی که در هنگام ثبت نام در مقطع عمومی، شیوه تحصیل نیمه‌حضوری را انتخاب می‌کنند، پس از گذراندن پنج نیمسال به صورت حضوری، وارد مرحله غیرحضوری می‌شوند.

وی افزود: با توجه به استقبال گسترده طلاب از شیوه آموزش غیرحضوری تمهیداتی اندیشیده شده تا ضمن تسهیل آموزش، شاهد افزایش کیفی محتوایی باشیم.

صبایی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه یکی از وظایف مرکز آموزش‌های غیرحضوری حوزه‌های علمیه خواهران تولید محتوا برای طلاب است، اداره تولید محتوای این مرکز برای 158 واحد درسی برای سه پایه در مقطع عمومی و سه گرایش در مقطع تخصصی دروس مورد نظر را آماده کرده و با دعوت به همکاری بیش از 10 نفر از اساتید برجسته و مولفان کتاب‌های درسی و اعضای هیات علمی به منظور تدریس و تولید درس فعالیت‌های لازم را انجام داده است.