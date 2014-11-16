فراخوان عمران خان برای برگزاری تظاهرات گسترده/ فرمانده ارتش پاکستان راهی آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، نیشن با اشاره به رد پیشنهاد دولت برای مذاکره از سوی رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان گزارش داد که عمران خان خواستار شرکت گسترده مردم در تظاهرات 30 نوامبر 2014 شده است.
وی ضمن رد درخواست نواز شریف نخست وزیر پاکستان برای مذاکره از توقف تظاهرات تنها در صورت آغاز تحقیقات قضایی معتبر درباره انتخابات خبر داد.
خبر دیگر اینکه ارتش پاکستان از کشته شدن 27 شبه نظامی در جریان حمله جنگنده های نیروی هوایی به مواضع تروریست ها در منطقه داتاخیل در شمال غرب این کشور خبر داد که در ادامه عملیات ضرب عضب علیه شبه نظامیان انجام می شود.
ارتش پاکستان از کشته شدن هزار و 200 شبه نظامی و تروریست در وزیرستان شمالی از ابتدای این عملیات تاکنون خبر داده است که با هدف پاکسازی مناطق مختلف پاکستان از وجود شبه نظامیان انجام می شود.
رسانه های پاکستانی همچنین از سفر هفت روزه راحیل شریف فرمانده ارتش پاکستان به آمریکا با هدف گفتگو با مقامات سیاسی و نظامی این کشور درباره روابط دوجانبه واشنگتن-اسلام آباد خبر دادند.
این سفر در پی سردی روابط واشنگتن-اسلام آباد پس از عملیات نیروهای آمریکایی در شهر ابیت آباد پاکستان است که منجر به کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده شد.