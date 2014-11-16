افزایش سرانه مطالعه در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، غفار رضوانی با اشاره به اینکه نهادینه کردن فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در میان شهروندان یک ضرورت است، افزود: تلاش برای نهادینهسازی فرهنگ کتابخوانی در مسیر توسعه کشور امری الزامی است.
وی اظهارداشت: در همین راستا با هدف ترویج و ارتقای فرهنگ کتاب خوانی برنامههای متنوع فرهنگی در حوزه کتاب و کتاب خوانی در سطح محلات برگزار شده است.
رضوانی افزود: تهيه بروشور برای ارتقای فرهنگ مطالعه شهروندان منطقه با مطالب مرتبط، اجراي برنامههاي تور کتاب با حضور كتابداران نمونه كتابخانههای مدارس و كتابخانههاي سطح محلات برگزاری زنگ کتاب و کتابخوانی و جشن كتاب به همراه برنامههاي متنوع در مدارس، اجرای طرح مبادله وتعويض كتابهاي كهنه و نو، اهدا كتاب به كتابخانههاي سطح محلات و... از برنامههای اجرا شده در منطقه است.
سرپرست معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 8 تصریح کرد: برگزاری کارگاه تخصصی آموزش مهارتهای مطالعاتی 5 گانه در کتابخانههای سطح منطقه از دیگر برنامههای در حال اجرا است.