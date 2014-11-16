برنامه‌ ریزی گسترده سازمان حج برای اعزام زائران اربعين

به گزارش خبرگزاری مهر، سعيد اوحدي در محل نمايندگي بعثه مقام معظم رهبري در عراق، ضمن تقدير از حمايت هاي بي شائبه حجت الاسلام والمسلمين قاضي عسكر از فعاليت هاي صورت گرفته در نمايندگي بعثه مقام معظم رهبري در عراق و كاركنان و دست اندركاران اين مجموعه تشكر كرد.



در اين جلسه رئیس سازمان حج با ارائه گزارشي از روند فعاليت‌هاي سازمان حج و زيارت در موضوع همايش عظيم سفر اربعين گفت: در جلسه‌اي كه در شوراي هماهنگي بعثه مقام معظم رهبري برگزار شد، امسال را به عنوان سال "مديريت جهادي در مسير بالندگي عتبات" نامگذاري كرديم و اميدواريم ان شاء الله ما و ديگر همكاران در سازمان حج و زيارت به صورت متمركز روي عتبات وقت بگذاريم.



وي با اشاره به ورود جدي‌تر اين سازمان در ايام اربعين سال جاري، تشكيل ستاد «دائمي اربعين» در سازمان حج و زيارت را از جمله اين اقدامات برشمرد و گفت: با حضور عزيزان بعثه مقام معظم رهبري، سازمان حج و زيارت و 26 دستگاه ديگر همچون وزارت راه و شهرسازي، وزارت كشور، وزارت امور خارجه، گمرك، استانداري خوزستان، ايلام، بسيج، سپاه و... در مجموع نماينده بيست و شش دستگاه عضو اين ستاد هستند و تصميم‌هاي بسيار خوبي گرفته شده كه اميدواريم بتوانيم تصميمات را پياده سازي كنيم.



اوحدي گفت: امسال سازمان حج و زيارت تصميم گرفت از هيچ زائر ايراني، وجهي را بابت بيمه و خدمات بهداشتي دريافت نكند. سال گذشته به خاطر پرداخت همين دو مورد شاهد ايستايي و تراكم در مرز‌ها بوديم. همچنين با هلال احمر تصميمات خوبي را گرفتيم و قرار است در مرزهاي شلمچه، چزابه و مهران امكانات اسكان موقت زائر را فراهم كنيم. همين طور با هماهنگي كه با قرارگاه مركزي راهيان نور انجام داديم ظرفيت 40 هزار اسكان را در خرمشهر و ظرفيت حدود 5 هزار اسكان موقت را در چزابه و در مهران نيز ظرفيت خوبي را ايجاد كرديم كه بتوانيم تراكم را از مرز به داخل شهرهاي اصلي بياوريم.



وی خاطرنشان كرد: با هماهنگي سپاه سه قرارگاه تشكيل داديم، قرارگاه چزابه، قرارگاه شلمچه و قرارگاه مهران، كه واقعا جاي تقدير و تشكر دارد.